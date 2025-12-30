Nav nekāds noslēpums, ka mediju video strauji mainās un šobrīd daļu no satura patiesībā rada lasītājs. Ikvienam no mums ir telefona kamera, kas var nofilmēt avāriju vai nofotografēt vecus gurķus veikalā un no tā izveidot reportāžu, komisku stāstu vai nereti arī aizsākt nopietnu diskusiju. Lūk, pāris karstākās soctīklu drāmas, kas mutuļoja arī LA.LV!
Lai gan svinam vēl gadumiju, aiz stūra jau skaistais VID deklarāciju laiks, ar šo soctīklu ierakstu no 2025. gada arī sāksim!
Sākumā bija 0,57 eiro…” Sieviete dalās pieredzē, cik patīkamu pārsteigumu piedzīvojusi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju
1.marts, kad iedzīvotāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējo gadu, strauji tuvojas. Šajā kontekstā soctīklā “Thread” kāda sieviete dalījusies ar savu pieredzi, kā sākotnējā summa nemaz nav izrādījusies īstā un galīgā.
Patrīcija raksta: “Tuvojas 1. marts. Vēlējos padalīties nelielā pieredzē. Precīzi vairs neatcerēšos, bet tā bija 2020. vai 2021. gada nodokļu deklarācijas iesniegšana. Zināju, ka jābūt “labiem” pārmaksātajiem. Bija 0.57 eiro (laikam). Sapratu, nē, kaut kas ne tā. Uzspiedu “iesniegt atkārtotai izskatīšanai” vai kas tamlīdzīgs.
Ap maiju/jūniju saņēmu e-pastā, ka pienācis ziņojums no VID. Ieeju EDS sistēmā un… 0.57€ vietā pārmaksa 500+ €. Diezgan šoks bija, bet arī patīkami.”
Kāpēc tieši tā noticis, to gan Patrīcija nezinot, taču neesot arī interesējusies.
Arī citi komentētāji saskārušies ar līdzīgu pieredzi: “Mums grāmatvede saka, ka pirmajā dienā nevajag iesniegt, lai pagaida dažas dienas, jo tur visa informācija uzreiz neaiziet.”
Bet vēl kādam gadījies līdzīgi kā Patrīcijai: “Man ar tā 1x bija – uzradīja summu pie 60 eur, bet beigās ieskaitīja pie 150 eur. Iegāju, paskatījos, kad ieskaitīja, tad jau uzrādīja 150 eur.”
Un vēl kāds zina kādu iepriekšējo gadu kļūmi: “Vienu gadu bija ielikta nepareiza formula aprēķinā, bet daudziem gan bija par daudz ieskaitīts, un pēc tam nācās atmaksāt starpību. Bet, jā, pirmajās dienās labāk nesniegt.” Pilnu rakstu lasi “Sākumā bija 0,57 eiro…” Sieviete dalās pieredzē, cik patīkamu pārsteigumu piedzīvojusi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju”.