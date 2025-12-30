“Youtube” zvaigznes cirks, izkāmējusī Dziesmu svētku meitene un melīgās cenas: Karstākās soctīklu drāmas 2025. gadā 0
Krista Draveniece

Krista Draveniece
7:23, 30. decembris 2025
Stāsti Pieredze

Nav nekāds noslēpums, ka mediju video strauji mainās un šobrīd daļu no satura patiesībā rada lasītājs. Ikvienam no mums ir telefona kamera, kas var nofilmēt avāriju vai nofotografēt vecus gurķus veikalā un no tā izveidot reportāžu, komisku stāstu vai nereti arī aizsākt nopietnu diskusiju. Lūk, pāris karstākās soctīklu drāmas, kas mutuļoja arī LA.LV!

Kokteilis
Ko vilkt Jaungada naktī? Astrologi sniedz precīzas norādes katrai zodiaka zīmei
Kokteilis
Ko vilkt mugurā, sagaidot Ugunīgā Zirga gadu? Padomi katrai zodiaka zīmei, lai piesaistītu veiksmi un harmoniju
Kokteilis
10 zelta frāzes, kuras vērts atcerēties – tās ļaus izbeigt teju katru strīdu
Lasīt citas ziņas

Lai gan svinam vēl gadumiju, aiz stūra jau skaistais VID deklarāciju laiks, ar šo soctīklu ierakstu no 2025. gada arī sāksim!

Sākumā bija 0,57 eiro…” Sieviete dalās pieredzē, cik patīkamu pārsteigumu piedzīvojusi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju

CITI ŠOBRĪD LASA
Kokteilis
“Agresijas jebkura izpausme nav pamats drošībai!” Samanta Tīna vēsta par krasām pārmaiņām privātajā dzīvē
Krimināls
Panika Iecavā: piedzēries pasažieris sācis šaudīties autobusā
“Putins neapstāsies, līdz…” Bijušais ASV pulkvedis atklāj, kā Tramps var panākt mieru Ukrainā

1.marts, kad iedzīvotāji var sākt iesniegt gada ienākumu deklarācijas par iepriekšējo gadu, strauji tuvojas. Šajā kontekstā soctīklā “Thread” kāda sieviete dalījusies ar savu pieredzi, kā sākotnējā summa nemaz nav izrādījusies īstā un galīgā.

Patrīcija raksta: “Tuvojas 1. marts. Vēlējos padalīties nelielā pieredzē. Precīzi vairs neatcerēšos, bet tā bija 2020. vai 2021. gada nodokļu deklarācijas iesniegšana. Zināju, ka jābūt “labiem” pārmaksātajiem. Bija 0.57 eiro (laikam). Sapratu, nē, kaut kas ne tā. Uzspiedu “iesniegt atkārtotai izskatīšanai” vai kas tamlīdzīgs.

Ap maiju/jūniju saņēmu e-pastā, ka pienācis ziņojums no VID. Ieeju EDS sistēmā un… 0.57€ vietā pārmaksa 500+ €. Diezgan šoks bija, bet arī patīkami.”

Kāpēc tieši tā noticis, to gan Patrīcija nezinot, taču neesot arī interesējusies.

Arī citi komentētāji saskārušies ar līdzīgu pieredzi: “Mums grāmatvede saka, ka pirmajā dienā nevajag iesniegt, lai pagaida dažas dienas, jo tur visa informācija uzreiz neaiziet.”

Bet vēl kādam gadījies līdzīgi kā Patrīcijai: “Man ar tā 1x bija – uzradīja summu pie 60 eur, bet beigās ieskaitīja pie 150 eur. Iegāju, paskatījos, kad ieskaitīja, tad jau uzrādīja 150 eur.”

Un vēl kāds zina kādu iepriekšējo gadu kļūmi: “Vienu gadu bija ielikta nepareiza formula aprēķinā, bet daudziem gan bija par daudz ieskaitīts, un pēc tam nācās atmaksāt starpību. Bet, jā, pirmajās dienās labāk nesniegt.” Pilnu rakstu lasi “Sākumā bija 0,57 eiro…” Sieviete dalās pieredzē, cik patīkamu pārsteigumu piedzīvojusi, iesniedzot gada ienākumu deklarāciju”.

LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.