Sniegputenis izraisa ļoti bīstamas situācijas – kopumā reģistrēti vairāk nekā 150 ceļu satiksmes negadījumi 0
Visā Latvijā piektdienas vakarā uz ceļiem ir apgrūtināti apstākļi, kā arī veidojas sastrēgumi, liecina VSIA “Latvijas valsts ceļi” (LVC) informācija.
LVC dati liecina, ka gandrīz uz visiem valsts galvenajiem autoceļiem, reģionālajiem un vietējiem autoceļiem ir apgrūtināti braukšanas apstākļi.
Vienlaikus informācija lietotnē “Waze” liecina, ka Rīgā un Pierīgā daudzviet veidojas pamatīgi sastrēgumi. Tostarp ilgāku laiku ceļā nāksies pavadīt, iegriežoties atsevišķās Rīgas centra ielās, piemēram, Eliezabetes ielā, Avotu ielā, Ģertrūdes ielā, Lāčplēša ielā, Stabu ielā, Aleksandra Čaka ielā un daudzās citās. Tāpat sastrēgumi novērojami uz Vanšu un Akmens tilta, kā arī daudzviet citur Rīgā.
Tāpat novērots, ka avārijas dēļ uz Rīgas apvedceļa (A5) starp Salaspili un Babīti ir palēnināta satiksme.
Piektdienas pēcpusdienā uz Rīgas apvedceļa trīs auto avārijas dēļ ir ierobežota satiksme.
Ap plkst. 15 notika ceļu satiksmes negadījums starp Salaspili un Babīti. Patlaban negadījuma vietā strādā operatīvie dienesti un satiksme tiek regulēta pa vienu braukšanas joslu.
Trīs personas nogādātas medicīnas iestādē.
Latvijā piektdien no plkst. 6 līdz plkst. 16 kopumā reģistrēti 160 ceļu satiksmes negadījumi, kas ir vairāk nekā vidēji darbadienās.
Kā aģentūru LETA informēja Valsts policijā, šajā laikā valstī kopumā reģistrēti pieci ceļu satiksmes negadījumi ar cietušajiem, no tiem četri negadījumi notikuši Rīgas reģionā. Arī no avārijām bez cietušajiem lielākais skaits – 86 – notikušas Rīgas reģionā.
Negadījumu skaits ir lielāks nekā dienās, kad nav tik sniegoti laika apstākļi. Ikdienā bez sniega diennakts laikā policija reģistrē vidēji aptuveni 100 negadījumus.
Jau ziņots, ka piektdien un naktī uz sestdienu Latvijā gaidāms spēcīgs sniegputenis, liecina sinoptiķu prognozes.
Rīgā iedzīvotājus aicina rēķināties ar palēninātu satiksmi
Šodien dienas laikā Rīgā turpinās ielu un ietvju tīrīšana, bet iedzīvotāji ir aicināti rēķināties ar palēninātu satiksmi, aģentūru LETA informēja Rīgas domes Ārējās komunikācijas nodaļa.
Šodien ietvju un ielu tīrīšana turpinās visas dienas garumā. Darbos iesaistītas 112 tehnikas vienības.
Ņemot vērā laika apstākļu ietekmi, pašvaldība aicina iedzīvotājus rēķināties ar palēninātu satiksmi, tostarp iespējamiem sabiedriskā transporta kustības kavējumiem, un savlaicīgi ieplānot papildu laiku braucieniem.
Sniega tīrīšana turpināsies arī vakarā un naktī.
Atbilstoši Latvijas vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centra prognozēm snigšana turpināsies līdz vakaram.