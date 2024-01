Zelenskis ieradies Tallinā, pēcpusdienā būs Rīgā. “Šis ir augsta riska apmeklējums, gribējām noslēpt to mazliet ilgāk!”

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis, turpinot vizīti Baltijas valstīs, ieradies Igaunijā, kur ceturtdien tiksies ar valsts augstākajām amatpersonām un uzrunās Igaunijas parlamenta deputātus.

Zelenskis, kurš trešdien ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Lietuvā un paziņoja, ka apmeklēs arī abu pārējo Baltijas valstu galvaspilsētas, Tallinas lidostā ieradās trešdienas vakarā no Viļņas.

Igaunijas aizsardzības ministrs Hanno Pevkurs ceturtdienas rītā Igaunijas sabiedriskajai raidorganizācijai ERR apliecināja, ka Ukrainas prezidenta ierašanās un nakšņošana Igaunijā ir noritējusi raiti.

, kas ir arī vairāku slepkavības mēģinājumu objekts,” paskaidroja Pevkurs.

Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments apliecināja, ka Zelenska vizītes drošības garantēšanā piedalīsies ne tikai policisti, bet arī taktisko uzdevumu vienība “K-Komando” un Drošības policija. Ceturtdien

Zelenskim Tallinā paredzēta tikšanās ar Igaunijas prezidentu Alaru Karisu, parlamenta spīkeru Lauri Husaru un premjerministri Kaju Kallasu, kā arī viņš teiks uzrunu Rīgikogu deputātiem.

Vizītē galvenā uzmanība tiks pievērsta Krievijas agresijas atvairīšanai un ilgtermiņa, pastāvīga un iedarbīga atbalsta Ukrainai nodrošināšanai, informēja Igaunijas prezidenta kancelejā.

“Demokrātiskās valstis ir daudz darījušas, lai palīdzētu Ukrainai, bet mums kopā ir jādara vairāk, lai nodrošinātu, ka Ukraina uzvar un agresors zaudē. Tad ir cerība, ka šī būs pēdējā militārā agresija Eiropā, kad kāds ar raķetēm, bezpilota lidaparātiem un artilēriju vēlas diktēt savam kaimiņam, kādas politiskās izvēles viņš var izdarīt,” sacīja Igaunijas prezidents.

Savukārt Kallasa trešdien pirms Zelenska vizītes uzsvēra, ka ik dienu pēdējo gandrīz divu gadu laikā kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā pasaule ir vērojusi Ukrainas drosmi un izturību.

“Igaunija tic Ukrainas uzvarai. Mums jāatbalsta Ukraina tik ilgi, cik tas ir nepieciešams, un arī tik daudz, cik tas ir nepieciešams Ukrainas uzvarai. Šis ir izšķirošs laiks, un mums ir jāturpina koncentrēties. Ja mēs ļausim agresoriem ignorēt starptautiskās tiesības un diktēt spēles noteikumus, mēs nonāksim daudz bīstamākā pasaulē,” brīdināja Kallasa.

Pats Zelenskis platformā “X” rakstīja, ka ceturtdienas darba kārtībā Tallinā ir sarunas par Ukrainas integrāciju Eiropas Savienībā un NATO, plašāka Eiropas atbalsta koordināciju Ukrainai un sadarbību kiberkarā un dronu tehnoloģijās.

Jau vēstīts, ka trešdien Zelenskis ieradās iepriekš neizziņotā vizītē Lietuvā, kur tikās ar valsts prezidentu Gitanu Nausēdu un pie Prezidenta pils Viļņā teica uzrunu iedzīvotājiem. Pēc Tallinas apmeklējuma ceturtdienas pēcpusdienā Ukrainas prezidents ieradīsies Rīgā.

Moving speech by President Zelensky happening now in front of Presidential Palace Vilnius ‘I can’t tell you when or the details of how we will win, but we will win.’ pic.twitter.com/QeA7wfNWEN

— Brian Olley (@HMAVilnius) January 10, 2024