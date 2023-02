Edijs Klaišis: Man žoklis atkārās! Nekur nav tik lielas problēmas ar narkotikām, kā tas ir “krutajās skolās” Ieteikt







“Man par skolām ir savs viedoklis – arī skarbs viedoklis. Es esmu ļoti liels skolu reitingu pretinieks! Nekur nav tik lielas problēmas ar narkotikām, kā tas ir “krutajās skolās”. Un tas nebūt nav iesmesls, tāpēc, ka tur mācās turīgu vecāku bērni. Tas iemesls ir tas, ka lielākā daļa, kas tur mācās, ir tāpēc, ka nevis paši grib, bet tāpēc, ka tās ir viņu vecāku ambīcijas. Tāpēc, ka tas ir “kruta”, ar to var lielīties! Un tevi visu laiku “presē” – tev ir jātur latiņa, jo iedomājies, kāds būs mums kauns, ja tevi palūgs pamest skolu?!” tādu viedokli TV24 raidījumā “Preses klubs” pauda OPEN radošo centru vadītājs Edijs Klaišis.

Klaišis turpināja komentēt, sakot, ka viņam esot “vēl skarbāks viedoklis”.

“Šīm skolām ir nospļauties par pusaudžiem, par skolēniem! Pateikšu konkrētu piemēru – šoreiz skolu neminēšu. Skolā bija “tusiņš”. Meitene iedzēra pāris desmit gramus stiprā alkohola, viņa momentā zaudēja samaņu. Klasesbiedri to pamanot, pateica skolotājai: klau, būs sūdi, viņa lieto recepšu medikamentus! Vai viņa [skolotāja – red.] zvanīja ātrajai palīdzībai? Nē, viņa zvanīja vecākiem un teica, lai tie brauc savākt savu meitu! Jo tāpēc, ja izsauks ātro palīdzību, tas tiks iegrāmatots! Tas ir sitiens par skolas reputāciju, par reitingiem,” pastāstīja Klaišis. Viņš atteicās atklāt, kur pieminētā skola atrodas – Rīgā vai citur.

“Tāda diemžēl ir realitāte. Es varu pateikt konkrētus piemērus. Mums nāk uz vienu no centriem čaļi, es to esmu publiski minējis arī intervijās, čaļi nāk no vienas spicās Rīgas skolas. Viņi nāk ļoti reti, tad man piezvana, jo grib mani satikt. Vienreiz viņi man pastāstīja, ko viņi no narkotikām ir izprovējuši. Nevienam nav noslēpums, ka man ir liels stāžs gan alkohola, gan narkotiku lietošanā – man žoklis atkārās! Un iemesls tam ir ļoti vienkārši izskaidrojams. Es neizteikšos tādiem vārdiem, kā viņi man to teica… Tātad skolā viņiem “čakarē” prātu, mājās viņiem “čakarē” prātu – viņam, izņemot mācību, vispār nekā cita nav! Un šī ripu sarīšanās ir vienīgais veids, kā viņš var ļoti ātri no visa pazust projām,” tā raidījumā “Preses klubs” pastāstīja Klaišis.

“Un ļoti paraktisks izskaidrojums ir, kāpēc ir narkotikas, nevis alkohols? Pēc alkohola tev ir slikti, tu smirdi un tā tālāk…Tu sarijies ripas, tu divas stundas esi projām no visa, pēc tam nomazgāji muti un ej mājās! Un tie ir to vecāku bērni, kuriem tas ir prestižs, kuriem tas ir “kruta”, kuriem tas ir statuss, tā ir kaut kāda sevis apliecināšana un tā tālāk. Un viņiem neinteresē, ko domā viņu bērni? Neinteresē! Tajā pašā šīm te mammām vajag retrītus, fāterīšiem vajag “iekapāt” viskiju, jo visa kā ir par daudz un, šķiet, ka es sāku izdegt…Bet tas, ko jūs darāt ar savu bērnu, jums patiesībā ir pie kājas! Un tieši šī vecāku kategorija ir tā, kura pēc tam kaut kādā brīdī iepleš savus “pepiņus” [rāda uz acīm – red.]: kā? mans pusaudzis rij ripas, kāpēc? Tāpēc, ka jūs esat tērēti! Viss ir ļoti vienkārši,” tā “Preses kluba” diskusijā sacīja OPEN radošo centru vadītājs Klaišis.