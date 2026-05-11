Zemkopības ministrija nepiekrīt Valsts kontroles secinājumiem, kas izdarīti lietderības revīzijas AS “Latvijas valsts meži” pārraudzības efektivitāte” ietvaros, tāpēc pirmdien, 11. maijā, likumā noteiktajā kārtībā ir pārsūdzējusi Valsts kontroles lēmumu par ziņojuma apstiprināšanu.
Ņemot vērā, ka revīzijas ziņojumam ir noteikts ierobežotas pieejamības statuss un sūdzība tiks skatīta slēgtā Valsts kontroles padomes sēdē, plašāki komentāri sabiedrībai tiks sniegti pēc šīs sūdzības izskatīšanas un galīgā lēmuma pieņemšanas par ziņojuma apstiprināšanu.