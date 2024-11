Foto: LETA/ekrānuzņēmums

Ziema klāt! Bricis atklāj, ka rīt jau gaidāms pirmais sniegs Ieteikt







“Ceturtdienas pēcpusdienā Latvijas austrumos veidosies dažu centimetru bieza sniega kārtiņa. Naktī uz piektdienu mazliet piesals, tādēļ ceļi var apledot. Kartē prognozētais sniega segas biezums ceturtdienas vakarā,” savā Facebook kontā norāda laika ziņu vīrs Toms Bricis.

Jau ziņots, ka ceturtdienas naktī mākoņains laiks, vietām nelieli nokrišņi un dūmaka. Pūtīs DR vējš 2-9 m/s, piekrastē brāzmās līdz 15 m/s. Minimālā gaisa temperatūra -1..+4 grādi, piekrastē līdz +7 grādiem.

Ceturtdien pārsvarā apmācies un lietains laiks, vakarā no ziemeļrietumiem skaidrosies. Austrumu novados gaidāms arī sniegs, ceļi vietām sniegoti un slideni. Pūtīs DR vējš, kas, sākot no Kurzemes, pāries Z, ZR vējā 2-8 m/s, piekrastē brāzmās līdz 14 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra no 0..+2 grādiem Latgalē līdz +9 grādiem Kurzemes piekrastē.

Piektdienas naktī daļēji mākoņains laiks, vietām īslaicīgi nokrišņi. Uz autoceļiem vietām apledojums. Pūtīs R, ZR vējš 1-7 m/s. Minimālā gaisa temperatūra -3..+2 grādi, piekrastē līdz +7 grādiem.

Piektdien daļēji mākoņains laiks, valsts austrumu pusē vietām mazliet uzlīs. Pūtīs R, DR vējš 2-9 m/s, piekrastē brāzmās līdz 15 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra +3..+9 grādi.

Sestdienas naktī apmācies laiks, vietām dūmaka un neliels lietus. Pūtīs R, DR vējš 3-9 m/s, piekrastē brāzmās līdz 16 m/s. Minimālā gaisa temperatūra +3..+9 grādi.

Sestdien apmākušās debesis, daudzviet gaidāms neliels lietus. Pūtīs R, DR vējš 4-11 m/s, brāzmās 10-16 m/s, piekrastē – līdz 20 m/s. Maksimālā gaisa temperatūra +7..+11 grādi.