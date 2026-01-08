Ziemas prieki kaimiņvalstī – 6 idejas aktīvai atpūtai 0
Autore: “Visit Estonia” pārstāve Eva Lillemāga (Eeva Lillemägi)
Jauno gadu iesākt kustībā vislabāk izdodas tur, kur ziema kļūst par iespēju, nevis ierobežojumu. Tagad, kad Baltijas valstis klāj sniegs, ir īstais laiks plānot ziemas priekus. Dienvidigaunija aukstajā sezonā pārtop par aktivitāšu epicentru, kur līdzās lielākajam ziemas parkam un iecienītiem slēpošanas centriem iespējams izmēģināt arī neordināras aktivitātes. Pārgājiens ar skrejragavām un brauciens ar elektriskajiem velosipēdiem, kā arī “Vintage” slēpošanas trase pierāda, ka ziemas aktivitātes var būt daudzveidīgas. Šīs sezonas piedāvājums apvieno izkustēšanos, ainaviskus skatus un adrenalīnu, padarot kaimiņvalsti par piemērotu galamērķi dažādām gaumēm, vecumiem un kompānijām.
Pavisam nelielā, bet dzīvīgā pilsētā Otepē, kas atrodas tikai 60 kilometru attālumā no Latvijas robežas, ierīkots Igaunijas lielākais ziemas parks. Plašais aktivitāšu piedāvājums to padara par piemērotu galamērķi ģimenēm ar bērniem.
Ziemas prieki visai ģimenei
Apmeklētāji var nobraukt pa vairākām pūšļu un ragavu trasēm, kā arī doties slidot. Mazākos priecē ziemas rotaļlaukums, kurā atrodas dažādi slidkalniņi un tunelis, kā arī pūšļu karuselis. Tā kā parks ir daļa no zinātnes centra “AHHAA”, aktīvā atpūta savijas ar izzinošu pieredzi. Sniega iglās iespējams iepazīt plazmas bumbas un kaleidoskopa darbības principus, salikt zvaigžņu puzli un izmēģināt citas interaktīvas aktivitātes. Savukārt tikai 20 metru attālumā no parka teritorijas atrodas restorāns “Ugandi”, kurā sasildīties pēc aktivitātēm un ieturēt maltīti. Ziemas parks ir atvērts līdz 31. martam.
Slēpes, snovbords un adrenalīns
Ja meklējat adrenalīna devu, noteikti ieplānojiet vizīti Kūtsemē slēpošanas centrā, kas atrodas vien 14 kilometru attālumā no Otepē. Apmeklētājiem pieejamas septiņas dažādu grūtības līmeņu trases, kas ļauj gan bērniem un iesācējiem, gan pieredzējušiem slēpotājiem un snovbordistiem izbaudīt nobraucienus sev piemērotā tempā. Ikviens, neatkarīgi no vecuma, var arī apgūt slēpošanas un snovborda pamatus, kas ir lielisks pirmais solis ziemas aktivitātēs. Viesiem nav jāuztraucas par sporta inventāru – to ērti var izīrēt uz vietas. Dienvidigaunijā atrodas arī iecienītais Mazā Munameģa slēpošanas centrs, kas piedāvā gan sportiskus izaicinājumus, gan aktīvu atpūtu visiem apmeklētājiem, tostarp bērniem. Slēpošanas centrā pieejami moderni pacēlāji un astoņas dažādas trases. Plānojot braucienu, ieteicams iepriekš iepazīties ar abu centru darba laikiem to mājaslapās, lai pilnvērtīgi izbaudītu ziemas priekus un apkārtnes ainavas.
Slēpošanas svētki Tartu
Kvēlākos distanču slēpošanas entuziastus gaidīs Tartu – pilsēta, kurā arī šogad no 14. līdz 15. februārim tiek rīkots viens no senākajiem slēpošanas maratoniem. Plecu pie pleca sporta cienītāji aicināti pārbaudīt spēkus 63 un 31 kilometru klasiskā stila distancēs, kā arī 31 kilometru garā brīvās tehnikas braucienā. Lai godinātu slēpošanas tradīcijas, dalībniekiem ir iespēja piedalīties 31 kilometru garā “Vintage” distancē, izmantojot vēsturiskas slēpes un apģērbu, kas pasākumam piešķir īpašu noskaņu. Programmā iekļautas arī dažādas distances bērniem, ļaujot mazākajiem slēpotājiem baudīt maratona atmosfēru. Savu dalību iespējams pieteikt pasākuma mājaslapā.
Adrenalīns uz diviem riteņiem
Brauciens ar velosipēdu ziemā? Velotūre ar elektriskiem velosipēdiem Pelvas apriņķī, kas atrodas nepilnas stundas brauciena attālumā no Tartu, pierāda, ka tas ne tikai ir iespējams, bet arī sniedz aizraujošu pieredzi. Gida pavadībā 2-3 stundu ilgā velotūrē dalībniekus sagaida pārsteidzoši kontrasti – ainaviskās Taevaskodas klintis Ahjas upes krastos, dažādu tiltu šķērsošana, alas, atsegumi, avoti u.c. Maršruts ietver arī stāvus kāpumus un nobraucienus, kas garantē adrenalīna pilnus mirkļus. “E-fatbike” velosipēda motors un platās riepas padara braukšanu pa kalnainiem ceļiem un sniegotām virsmām vieglu un komfortablu. Velotūres notiek grupās un nepieciešams iepriekš veikt rezervāciju.
Elektriskie velosipēdi nav vienīgais ceļš uz Taevaskodas klinšu skaistumu. Iepriekš piesakoties, pārgājienā vari doties arī ar stumjamām ragavām jeb skrejragavām – populāru pārvietošanās līdzekli sniegotajās Ziemeļvalstu takās. 6 kilometru garā maršrutā dalībnieki iepazīs slavenākos objektus (Mazā un Lielā Taevaskoda) un dzirdēs aizraujošas leģendas, kas padarīs pieredzi īpašu. Pārgājiens notiek gida pavadībā un ir piemērots gan pieaugušajiem, gan bērniem. Aktivitāte ir pieejama līdz martam vai tik ilgi, kamēr trasē ir pietiekami daudz sniega.
Neatkarīgi no vecuma, ceļabiedru kompānijas vai fiziskās sagatavotības līmeņa, ikviens Dienvidigaunijā var atrast sev tīkamo veidu, lai izkustētos, baudītu svaigu gaisu un pasakainus skatus. Ņemot vērā mainīgos ziemas laikapstākļus, pirms apmeklējuma ieteicams sekot līdzi darba laikiem un pieejamībai.