Zinātnieki ir atklājuši saistību starp izskatu un paredzamo dzīves ilgumu: kurš dzīvo ilgāk?
Vai pievilcība tiešām var pagarināt dzīvi? Jaunākais ASV zinātnieku pētījums liek uz šo jautājumu paraudzīties pavisam citām acīm.
Arizonas štata universitātes un Teksasas universitātes pētnieki ir nonākuši pie pārsteidzoša secinājuma – fiziskā pievilcība var būt cieši saistīta ar mūsu dzīves ilgumu.
Pētījumā, kas publicēts žurnālā “Social Science and Medicine”, cilvēki, kurus uzskata par pievilcīgākiem, vidēji dzīvo ilgāk, nekā cilvēki, kurus uzskata par nesimpātiskiem.
Tika apkopoti un analizēti dati, kas apkopoti 65 gadu laikā par vairāk nekā 8 300 dalībniekiem. Pētnieki salīdzināja dalībnieku pievilcības vērtējumus, ko neatkarīgi eksperti noteica, pamatojoties uz viņu fotogrāfijām, ar mirstības datiem.
Pētījumā secināts, ka vīrieši, kurus uzskatīja par nesimpātiskiem, dzīvoja vidēji gandrīz gadu mazāk nekā tie, kurus uzskatīja par izskatīgiem.
Savukārt sievietēm atšķirība bija izteiktāka – nepievilcīgas sievietes dzīvoja divus gadus mazāk nekā pievilcīgas.
Zinātnieki atzīst, ka mehānismi, kas nosaka saikni starp pievilcību un ilgmūžību, vēl nav pilnībā izprasti. Viņi norāda, ka fiziskā pievilcība var atspoguļot cilvēka vispārējo veselību, un izskatīgs cilvēks, visticamāk, ir arī veselīgāks.
Turklāt ārējai pievilcībai ir pozitīva ietekme uz cilvēka sociālo mijiedarbību. Kāds varbūt tam piekrīt negribīgi, bet pievilcīgākiem cilvēkiem bieži vien ir noteiktas sociālās priekšrocības un labāka attieksme no citiem.
Raksts sagatavots pēc ārzemju preses materiāliem.