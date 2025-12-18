Akcija Igaunijā. Ziemassvētku vecītis nosūta “melnos sviecienus” 880 vispalaidnīgākajiem valsts šoferiem 0
Igaunijas Policijas un robežsardzes departaments 15. reizi nosūtīs Ziemassvētku kartītes gada laikā visvairāk satiksmes noteikumu pārkāpumus izdarījušajiem, un šogad aicinājumu pārdomāt savu rīcību uz ceļa saņems 880 cilvēku.
Pērn vismaz četrus satiksmes noteikumu pārkāpumus gada laikā bija izdarījuši 850 cilvēku. No tiem, kas šogad saņems policijas “melno apsveikumu Ziemassvētkos”, 134 saņēmēju sarakstā bija arī 2024. gadā, bet 28 satiksmes noteikumu pārkāpēji kartīti saņem jau trešo gadu pēc kārtas.
Policijas satiksmes uzraudzības nodaļas vadītājs Tāvi Kirss atzina, ka šogad salīdzinājumā ar pagājušo gadu satiksmes situācija ir uzlabojusies – ir bijis mazāk satiksmes negadījumu ar upuriem, kā arī mazāk bojāgājušo un cietušo. Vienlaikus agresīvie autovadītāji nav snieguši savu ieguldījumu satiksmes drošības uzlabošanā.
“Policijas vēlējums svētkos ir vienkāršs: padomājiet par savu nospiedumu Igaunijas ceļos. Vai esat tas, kurš gādā par citu drošību, vai tas, kurš rada satraukumu? Tāda pašrefleksija noteikti nav viegla, taču mēs nevaram pieņemt situāciju, kurā 880 cilvēku visā Igaunijā kopā ir izraisījuši 81 ceļu satiksmes negadījumu un izdarījuši 4603 ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumus. Šajā skaitā nav iekļauti sodi no ātruma radariem; tie visi ir tiešas saskares gadījumi ar policijas patruļu,” klāstīja Kirss.
Visvairāk satiksmes noteikumus šogad pārkāpis kāds 1949. gadā dzimis vīrietis, kurš gada laikā 24 reizes pieķerts noteikumu pārkāpšanā. Lielākā daļa pārkāpumu saistīti ar braukšanu bez obligātās transportlīdzekļa apdrošināšanas, taču viņš pieķerts pie stūres arī bez drošības jostas, bez derīgas automobiļa tehniskās apskates un par braukšanu pretēja virziena joslā, kā arī citiem pārkāpumiem. Viņam kopumā noteikti naudas sodi 4400 eiro apmērā, kas nav samaksāti.
Otrs biežākais satiksmes noteikumu pārkāpējs Igaunijā šogad bijis kāds 1994. gadā dzimis vīrietis. Starp viņa 22 pārkāpumiem ir braukšana bez apdrošināšanas un atļautā ātruma pārsniegšana.
Trešais visvairāk pārkāpumus izdarījušais satiksmes dalībnieks Igaunijā ir kāds 1990. gadā dzimis vīrietis, kurš satiksmes noteikumu pārkāpumā pieķerts 15 reižu, piemēram, par braukšanu bez apdrošināšanas, bez automobiļa tehniskās apskates un citiem pārkāpumiem.
Visi trīs vīrieši starp biežākajiem satiksmes noteikumu pārkāpējiem bijuši arī iepriekšējos gados.
Starp 880 satiksmes noteikumu pārkāpējiem ir 33 sievietes. Visbiežāk pārkāpēji ir dzimuši 2004. un 2006. gadā. Trīs jaunākie no vairākkārtējiem noteikumu pārkāpējiem ir dzimuši 2008. gadā. Pārkāpēju vidējais vecums ir 34 gadi. Gandrīz trešdaļa no visiem pārkāpumiem bija par ātruma pārsniegšanu, un citu ceļu satiksmes noteikumu pārkāpumu īpatsvars bija līdzīgs.