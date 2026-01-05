"Critics Choice Awards" ceremonija 2026

FOTO. Kleitas, par kurām šodien runā visi: Holivudas slavenības parāda, kas šogad būs modē 0

20:06, 5. janvāris 2026
Tikai četras dienas pēc jaunā gada Holivudas 2026. gada balvu sezona svētdienas vakarā startēja samērā atturīgā stilā – ar 31. ikgadējo “Critics Choice Awards” ceremoniju, raksta CNN.

Šis ikgadējais pasākums tiek uzskatīts par nozīmīgu Oskaru barometru, jo industrija rūpīgi vēro, kā kritiķu favorīti – tādas filmas kā “Sinners” un “Hamnet” – tiek novērtētas Kritiķu izvēles asociācijas (CCA) simts biedru balsojumā.

Zvaigžņotā balvu ceremonija piedāvā arī ieskatu modes tendencēs, kas varētu attīstīties līdz pat Amerikas Kinoakadēmijas balvām marta vidū.

Ja tas tiešām tā ir, mūs varētu gaidīt divi mēneši ar gludām tumšām vakarkleitām, neitrālām krāsu paletēm un sieviešu modes interpretācijām par klasisko vīriešu šūšanu.

Kura kleita tev patika vislabāk?

