VIDEO. Krievijas armija sasniegusi jaunu absurda līmeni: nu tā sāk iejūgt zirgus, lai piegādātu internetu 0

16:39, 9. janvāris 2026
Krievijas armija saskaras ar nopietnām problēmām transporta, sakaru un loģistikas jomā. Tur, kur mūsdienu armijas izmanto bruņutransportu un aizsargātus sakaru kanālus, Krievija atgriežas pie… zirgiem, vēsta dialog.ua.

Krievijas karavīri sākuši izmantot zirgus kā mobilās platformas savam “Starlink” satelīta interneta pakalpojumam. Fotogrāfijas un video no frontes cilvēku vidū izraisījušas dažādas emocijas, cilvēki norāda, ka kodolvalsts armija nolaižas līdz 19. gadsimta kavalērijas līmenim. Materiālus publicēja militārie novērotāji “Special Kherson Cat” un “KARYMAT”.

Dizains izskatās primitīvs – no caurulēm metināts rāmis, pret debesīm vērsts terminālis un dzīvnieks, kas spiests nest aprīkojumu.

Kāpēc viņi tā dara? Oficiālu skaidrojumu nav, taču viss liecina par milzīgo transporta tehnikas deficītu Krievijas armijā.

Zirgi Krievijas vienībās tiek izmantoti ne pirmo reizi. 2025. gada rudenī komandieri sāka veidot tā sauktās “jātnieku uzbrukuma grupas”. Iniciators bija Krievijas 51. armijas 9. brigādes specvienības “Vētra” komandieris, kas bija izvietots okupētajā Doņeckas apgabala teritorijā. Krievijas propaganda centās to attēlot kā “inovāciju”. Propagandists Semjons Pegovs apgalvoja, ka zirgi it kā labāk redz tumsā, tiem nav nepieciešami ceļi un tie pat var “sajust mīnas”.

