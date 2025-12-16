Foto: Pexels

15:15, 16. decembris 2025
Jau pēc nedēļas svinēsim vienus no gada mīļākajiem svētkiem vairumam no mums – Ziemassvētkus. Sociālajos tīklos lasāmas dažādas diskusijas par svētkiem. Tostarp par dāvanām un to cenām.

Kāds “Threads” lietotājs izveidoja aptauju ar vēlmi noskaidrot – cik eiro vērta dāvana skaitītos kā “normāla” Ziemassvētku dāvana vienam ģimenes loceklim. Viņš pievienoja 4 atbilžu variantus – 30 eiro, 40 eiro, 50 eiro vai “Cits” variants.

Kā redzams, līdz šim brīdim aptaujā piedalījušies 168 “Threads” lietotāji. No tiem 50% nobalsojuši par 30 eiro vēru dāvanu, 24% nobalsoja par 50 eiro vērtu dāvanu, 13% – par 40 eiro vērtu dāvanu.

Cits viedoklis bija 13% balsotāju.

Cilvēki izteikuši arī plašākus viedokļus par šo tēmu, daloties savās personīgajās pieredzēs. Kāds norāda, ka viss atkarīgs no vēlmēm. Un dažos Ziemassvētkos dāvanas finansiāli var pārspēt pat dzimšanas dienas.

Ir cilvēki, kas norāda, ka katram var atšķirties redzējums uz to, cik nepieciešams tērēt “normālai” dāvanai. Kāda “Threads” lietotāja raksta: “Turīgam cilvēkam arī 30 eiro dāvanai var šķist par daudz, bet mazturīgam – arī 50 eiro par maz.”

Lūk, plašāki cilvēku viedokļi!

LA.LV Aptauja

Cik eiro būtu pieņemami tērēt Ziemassvētku dāvanai vienam ģimenes loceklim?

  • Līdz 30 eiro
  • 30-50 eiro robežās
  • 50-100 eiro robežās
  • Vairāk par 100 eiro
  • Nav svarīgi, cik vērta dāvana! Galvenais, ka no sirds

