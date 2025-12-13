VIDEO. Ugunsdzēsēji kā Ziemassvētku vecīši nolaižas gar Atēnu bērnu slimnīcas sienu, dāvinot prieku mazajiem pacientiem 0
Atēnās aizvadīts sirsnīgs un neaizmirstams brīdis, kad ugunsdzēsēji, tērpušies Ziemassvētku vecīšu tērpos, nolēma radīt prieku un cerību bērniem, kuri ārstējas Agia Sophia bērnu slimnīcā un cīnās ar smagām saslimšanām, tostarp onkoloģiju.
Lai piepildītu viņu palātas ar svētku garu, ugunsdzēsēji izmantoja alpīnisma ekipējumu un nolaidās no slimnīcas jumta pa virvēm, pārsteidzot mazos pacientus pie logiem.
Mazie pacienti, kuru ikdiena bieži piepildīta ar medicīniskiem izmeklējumiem un ārstēšanos, šo brīdi sagaidīja ar sajūsmu, platiem smaidiem un neticību savām acīm — jo Ziemassvētku vecītis šoreiz tiešām “atnāca” pa gaisu.
No ugunsdzēsēju puses tas bija žests, kas prasīja gan sagatavošanos, gan drosmi, taču atalgojuma sajūtu sniedza katrs bērna smaids pie slimnīcas loga.