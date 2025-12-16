PTAC informē, ka “Bite Latvija” iesniedzis rakstveida apņemšanos. Vai ar to pietiek patērētāju interešu aizsardzībai? 0
Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (turpmāk – PTAC) informē, ka SIA “BITE Latvija” (turpmāk – BITE) ir iesniegusi un PTAC ir apstiprinājis rakstveida apņemšanos. Tā saistīta ar 2025. gada 21. novembrī BITE izsūtīto paziņojumu (turpmāk – Paziņojums) par elektronisko sakaru pakalpojumu līguma noteikumu grozīšanu, pēc noklusējuma pieslēdzot maksas papildu pakalpojumu “Bite Pamatkomplekts”.
Saskaņā ar Paziņojumā norādīto informāciju “Bite Pamatkomplekts” automātisko pieslēgšanu par 1,98 EUR mēnesī bija plānots uzsākt 2026. gada 1. janvārī.
PTAC, ņemot vērā lielo daudzumu iesniegumu un konsultāciju pieprasījumu no patērētājiem, novembrī uzsāka BITE komercprakses izvērtēšanu, ierosinot administratīvo lietu.
Lietas ietvaros PTAC informēja BITE par konstatētajiem pārkāpumiem un izvērtēja līdzekļus to novēršanai.
SIA “BITE Latvija” iesniegusi un PTAC apstiprinājis šādu rakstveida apņemšanos:
- No 2026. gada 1. janvāra nepieslēgt “Bite Pamatkomplekts” patērētājiem par maksu, kamēr patērētājs nav skaidri un nepārprotami paudis savu piekrišanu “Bite Pamatkomplekts” pieslēgšanai un maksas piemērošanai;
- nekavējoties, bet ne vēlāk kā līdz š. g. 19. decembrim nosūtīt visiem Paziņojuma adresātiem informāciju par tā atsaukumu, kā arī publicēt Paziņojuma atsaukumu tīmekļvietnē www.bite.lv un klientu pašapkalpošanās portālā ManaBite;
- patērētājiem, kuri līdz Paziņojuma atsaukuma nosūtīšanas dienai nebūs veikuši nekādas izmaiņas līdzšinējā līgumā, paliek saistoši tie līgumi un saistības, kas bija spēkā līdz Paziņojuma nosūtīšanas dienai, t. sk. līguma termiņš un tā pirmstermiņa izbeigšanas sekas;
- patērētājiem, kuri līdz Paziņojuma atsaukuma saņemšanai būs veikuši kādas izmaiņas līdzšinējā līgumā, nodrošināt iespēju atgriezties pie tiem līguma nosacījumiem, kādi bija pirms Paziņojuma saņemšanas, patērētājam vēršoties pie BITE mēneša laikā kopš atsaukuma nosūtīšanas brīža.
Rakstveida apņemšanās ir publicēta PTAC tīmekļa vietnē.
Informējam, ka patērētājiem komunikācijā ar BITE ir tiesības atsaukties uz PTAC publicēto rakstveida apņemšanos.
Rakstveida apņemšanās ir juridiski saistoša . Līdz ar to PTAC turpinās sekot līdzi BITE rakstveida apņemšanās izpildei. Ja PTAC konstatēs, ka tā netiek pildīta, tiks vērtēta nepieciešamība pieņemt vienu vai vairākus lēmumus par negodīgu komercpraksi.