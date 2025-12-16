Norvēģijas meža kaķis.
Norvēģijas meža kaķis.
Foto: Shutterstock

Vai trešdiena pārsteigs? Laika prognoze rītdienai 0

LETA
15:05, 16. decembris 2025
Ziņas Dabā

Trešdien vietām Latvijā gaidāma migla, prognozē sinoptiķi.

Kokteilis
2026. gada upuri: šīs zodiaka zīmes saņems skarbu mācību no likteņa
Apstiprināts galējais prāmja “Estonia” katastrofas cēlonis. Tas ir negaidīts 24
Eiropa ir brīdināta! Krievijas “Pastardienas radio” pārraida 15 šifrētus ziņojumus; pieminēta arī Latvija 90
Lasīt citas ziņas

Tuvākā diennakts paies bez lieliem nokrišņiem, dažviet iespējama debesu skaidrošanās.

Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī un dienā būs 0..+5 grādi.

CITI ŠOBRĪD LASA
“Kauns Ārlietu ministrijai!” Sociālajos medijos izplatīts video liek apšaubīt ilggadējās diplomātes Āboltiņas valodas prasmes
Ar centieniem atvieglot policijas darbu no šodienas Saskaņoto paziņojumu iespējams aizpildīt “Whatsapp” lietotnē
Krimināls
VIDEO. Melnā trešdiena uz Latvijas ceļiem: bojā gājusi jauna meitene, un sarkanās liesmās degusi automašīna

Rīgā trešdien nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, iespējama migla. Pūtīs neliels dienvidu vējš. Gaisa temperatūra +1..+2 grādi.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
Kur sniegs? Sinoptiķu prognoze neiepriecina
VIDEO. Maroka zem ūdens: spēcīgi plūdi laupījuši desmitu cilvēku dzīvības
Ko mums nesīs rītdiena? Laika prognoze otrdienai
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.