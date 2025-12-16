Vai trešdiena pārsteigs? Laika prognoze rītdienai 0
Trešdien vietām Latvijā gaidāma migla, prognozē sinoptiķi.
Tuvākā diennakts paies bez lieliem nokrišņiem, dažviet iespējama debesu skaidrošanās.
Pūšot lēnam līdz mērenam dienvidu, dienvidrietumu vējam, gaisa temperatūra naktī un dienā būs 0..+5 grādi.
Rīgā trešdien nav gaidāmi ievērojami nokrišņi, iespējama migla. Pūtīs neliels dienvidu vējš. Gaisa temperatūra +1..+2 grādi.