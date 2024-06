Krievijas diktators Vladimirs Putins trešdien vizītes laikā Ziemeļkorejā paziņoja, ka “novērtē Ziemeļkorejas atbalstu”, ziņo Krievijas mediji.

“Mēs ļoti augstu vērtējam jūsu sistemātisko un pastāvīgo atbalstu Krievijas politikai, tostarp Ukrainas jautājumā,” tikšanās sākumā ar Ziemeļkorejas līderi Kimu Čenunu pavēstīja Putins.

Pēc svinīgās ceremonijas Phenjanas galvenajā laukumā Putins slavināja divpusējo sadarbību, kas “balstīta uz vienlīdzības un savstarpējas interešu ievērošanas principiem”.

“Krieviju un Ziemeļkoreju jau vairākus gadu desmitus saista cieša draudzība un ciešas kaimiņattiecības,” viņš piebilda.

Putins paziņoja, ka parakstīs vienošanos ar Kimu, lai stiprinātu abu valstu attiecības. Viņš norādīja, ka “jaunais pamatdokuments veidos mūsu saišu pamatu ilgtermiņā”.

Savukārt Kims apsolīja Putinam pilnīgu atbalstu Krievijas karam Ukrainā.

Kimu solīja savas valsts “pilnīgu atbalstu un solidaritāti Krievijas valdībai, armijai un tautai, īstenojot īpašo militāro operāciju Ukrainā, lai aizsargātu suverenitāti, drošības intereses un teritoriālo integritāti”.

Viņš arī uzslavēja Krievijas “svarīgo lomu un misiju stratēģiskās stabilitātes un līdzsvara saglabāšanā pasaulē”.

“Situācija pasaulē saasinās un strauji mainās,” sacīja Kims. “Šajā situācijā mēs plānojam stiprināt stratēģisko mijiedarbību ar Krieviju.”

Kims pirms tam sagaidīja Putinu lidostā, kur abi starptautiski izolētie līderi apskāvās uz sarkanā paklāja.

Ziemeļkorejai un Krievijai abām ir noteiktas bargas sankcijas, un tās ir padziļinājušas attiecības, kopš Krievija 2022.gada februārī atkārtoti iebruka Ukrainā. Dienvidkoreja, Ukraina un Rietumi apsūdz Phenjanu par ieroču un munīcijas nosūtīšanu uz Krieviju, kas pārkāpj abām valstīm noteiktās ANO sankcijas.

Vašingtona un Seula apgalvo, ka Krievija apmaiņā pret ieročiem sniegusi Phenjanai tehnisku palīdzību tās satelītu programmai un cita veida palīdzību.

Šī ir Putina pirmā vizīte Ziemeļkorejā kopš 2000.gada. Pagājušā gada septembrī Krievijas diktators un Ziemeļkorejas līderis Kims Čenuns tikās Krievijas Tālajos Austrumos. Tikšanās laikā Kims paziņoja, ka saites ar Maskavu ir viņa valsts “prioritāte numur viens”.

