"Zināji, ja raud no prieka, tad pirmā asara iztecēs no…" Eva sociālajos tīklos dalās ar pārsteidzošu novērojumu
Mēs visi reizēm mēdzam raudāt gan no prieka, gan no skumjām, un bieži vien asaras parāda mūsu emociju dziļumu. Sociālajā tīklā “Threads” sieviete vārdā Eva, dalījusies ar savu novērojumu. Viņa raksta: “Zināji, ja raud no prieka, tad pirmā asara iztecēs no kreisās acs, bet, ja no skumjām, tad no labās acs?” Taču, kā ir patiesībā – vai tā patiešām ir taisnība jeb likumsakarība?
Izrādās, ka patiesībā viss ir nedaudz citādi. Speciālisti skaidro, ka nav pierādījumu, ka tas, no kuras acs iztecēs pirmā asara, norādītu uz konkrētām emocijām. Prieka un skumju asaras rodas vienā un tajā pašā fizioloģiskajā procesā un izplūst no abām acīm. Speciālisti norāda, ka asaras ir dabiska organisma reakcija uz spēcīgām jūtām, neatkarīgi no tā, vai tās ir pozitīvas vai negatīvas.
Organisms ražo trīs galvenos asaru veidus. Pirmkārt, bazālās asaras, kas vienmēr ir acīs, tās mitrina acis, aizsargā redzi un nodrošina acu komfortu. Otrkārt, refleksa asaras, kas rodas reaģējot uz kairinātājiem, piemēram, dūmiem, putekļiem vai griežot sīpolus, palīdzot acīm atbrīvoties no svešām daļiņām. Kā izrādās, tieši refleksās asaras reizēm spēj pat saturēt antibakteriālas vielas. Trešais veids ir emocionālās asaras. Tās rodas, kad cilvēks izjūt spēcīgas emocijas, piemēram, prieku, skumjas vai bailes.
Interesanti, ka emocionālās asaras ne tikai palīdz tikt galā ar jūtām, bet arī darbojas kā sociālais signāls. Ar raudāšanu cilvēks spēj apkārtējiem izrādīt savas emocijas, kad vārdos to nav iespējams izteikt. Tas veicina līdzjūtību un atbalstu no citiem cilvēkiem. Tomēr, lai noteiktu to, vai cilvēks raud no prieka vai skumjām, nav jāskatās uz to, no kuras acs iztecēs pirmā asara – situācijas konteksts ir daudz svarīgāks.
Kā norāda eksperti, raudāšana sniedz vairākas būtiskas priekšrocības. Pirmkārt, tā palīdz atbrīvoties no spriedzes un stresa, ļauj ķermenim un prātam atslābināties. Pēc kārtīgas izraudāšanās, mēs bieži vien jūtamies daudz labāk un spējam skaidrāk padomāt, rodam risinājumus problēmām un labāk saprotam savas emocijas.
Otrkārt, raudāšana palīdz pārvaldīt emocijas. Daži cilvēki raud biežāk, citi retāk, bet tas nenozīmē, ka kāds no tiem ir vājāks vai stiprāks. Raudāšana ļauj apstrādāt gan pozitīvās, gan negatīvās emocijas.
Treškārt, raudāšana spēj pat uzlabot attiecības. Kad cilvēks ļauj sev būt ievainojamam, viņš mācās empātiju un sapratni pret citiem. Cilvēki, kuri bieži raud, labāk saprot savas un citu cilvēku jūtas, spēj uzlabot savas attiecības un kļūst tuvāki saviem mīļajiem.
Raudāšana arī kalpo kā pašnomierinošs mehānisms. Daudzi cilvēki noteikti ir piedzīvojuši to, ka pēc raudāšanas izdodas vieglāk aizmigt vai vienkārši justies mierīgāk. Tā ir kā organisma sevis samīļošana.
Papildus emocionālajiem ieguvumiem, raudāšana sniedz arī fiziskas priekšrocības. Tā palīdz uzturēt acu mitrumu, darbojas kā dabiski acu pilieni, samazina spiedienu un sāpju sajūtu, palīdz nomierināt sirdsdarbību un pazemināt asinsspiedienu, kā arī iztīra acis no netīrumiem.
Tātad nākamreiz, kad raudāsi – vai tas būtu no prieka, vai no skumjām – vari būt drošs, ka tā ir pilnīgi normāla, veselīga un dabiska reakcija. Nav svarīgi, kura acs raud pirmā – svarīgāk ir ļaut sev just un atbrīvoties no emocijām.
