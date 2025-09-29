“Ko darīt, policija? Joprojām nezinu, par ko man ir sods!” Latvietis saņem dīvainu vēstuli no tiesu izpildītājiem 18
Saņemt ierakstītu vēstuli nekad nav patīkami, bet dažreiz nācies pārsniegt ātrumu uz ceļiem, citkārt nav veikts kāds maksājums, tad nu jāplēš vaļā vēstule un jānoskaidro, kas tajā rakstīts. Bet ko darīt, ja vēstule saņemta, bet soda iemesls tajā nav uzrakstīts? Tā gadījies kādam vīrietim, kurš par notikušo pavēstījis sociālajos tīklos.
“Varbūt šeit beidzot kāds sadzirdēs. Saņēmu vēstuli no tiesu izpildītāja par sodu (saistītu ar CSN pārkāpumu 2025. gada martā). Līdz tiesu izpildītāja vēstules saņemšanai nekādu citu informāciju nebiju saņēmusi.
“Latvijas pasts” noņem no sevis atbildību, sakot, ka “vienkāršus sūtījumus nevar izsekot”. Pašvaldības policija atsakās atkārtoti izsūtīt vēstuli, lai varētu iepazīties, par ko tieši ir sods.
Ko darīt, valsts policija? Joprojām nezinu, par ko ir sods.” viņš raksta.
Komentāros cilvēki iesaka veidus, kā uzzināt par pārkāpumu, citi dalās savā pieredzē, kas varētu noderēt. LA.LV sazinājās ar Valsts policiju, lai noskaidrotu, kā rīkoties šādā situācijā. Līdz ko saņemsim atbildi no Valsts policijas, to publicēsim.
Kā jau iepriekš ziņots, visērtākā komunikācija valsts iestādēm ar privātpersonām ir caur oficiālo elektronisko adresi. Arī šāda tipa paziņojumus, iedzīvotāji, kuri to ir izveidojuši, saņems tieši savā e-adresē.