Helmanis Ogres domē tiek iecelts vēl augstākā amatā: zināms, cik liela būs viņa alga 56

LETA
6:46, 13. februāris 2026
Ziņas Latvijā

Ogres novada domes vadības maiņas domes priekšsēdētāja amatu pametušais Egils Helmanis (NA) kļuvis par domes jaunā priekšsēdētāja Andra Kraujas (NA) biroja vadītāju, aģentūru LETA informēja pašvaldībā.

Savukārt biroja vadītāja vietnieks būs novada pašvaldības domes deputāts, Izglītības, sporta un uzņēmējdarbības veicināšanas komitejas priekšsēdētājs un līdzšinējais domes priekšsēdētāja biroja vadītājs Gints Sīviņš (NA).

Kā klāsta pašvaldība, biroja pamatfunkcijas esot “stiprināt tiešu un efektīvu saziņu ar novada iedzīvotājiem, operatīvi risināt dažādus saimnieciskos un ikdienas jautājumus, kā arī sniegt atbalstu domes priekšsēdētājam ikdienas darbā”. Domes priekšsēdētāja birojs kalpošot kā “nepastarpinātas komunikācijas platforma starp pašvaldības vadību, iedzīvotāju padomēm un katru Ogres novada iedzīvotāju”.

Aģentūras LETA rīcībā esošā neoficiālā informācija liecina, ka domes priekšsēdētāja biroja vadītāja alga ir 3500 eiro.

Ogres novada pašvaldības domes priekšsēdētāja birojs ir atsevišķa Ogres novada pašvaldības domes Centrālās administrācijas struktūrvienība, kas ir tieši pakļauta domes priekšsēdētājam, un tā pamatfunkcijas ir sadarbības organizēšana ar iedzīvotājiem līdzdalības budžeta un iedzīvotāju padomju darbībā, kā arī atbalsts domes priekšsēdētāja darba plānošanā.

LETA jau vēstīja, ka pēc domes priekšsēdētāja amata atstāšanas Helmanis tika pie Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amata, kurā noteikts 2500 eiro atalgojums.

Tas bija iespējams, no Attīstības un infrastruktūras komitejas priekšsēdētāja amata amata atkāpjoties jaunievēlētajam domes priekšsēdētāja vietniekam Jānim Iklāvam (NA). Uz vakanto amatu deputāts Sīviņš izvirzīja bijušo domes priekšsēdētāju Helmani, kurš, būdams darba nespējā, bija paudis apņemšanos vadīt Attīstības un infrastruktūras komiteju. Helmanis esot norādījis, ka viņam ir atbilstoša pieredze šīm amatam.

