Tā ir Donalda Trampa uzvara! Apvienoto Arābu Emirātu lēmuma dēļ būs trieciens naftas organizācijai 0
ASV un Izraēlas karš pret Irānu turpina būtiski ietekmēt pasaules enerģētikas tirgus. Uz šīs krīzes fona Apvienotie Arābu Emirāti paziņojuši par izstāšanos no OPEC un OPEC+, ziņo ārvalstu prese.
Šis lēmums tiek uzskatīts par nopietnu triecienu šai starptautiskajai organizācijai. “Apvienoto Arābu Emirātu, kas ir ilgstošs OPEC dalībnieks, aiziešana var radīt haosu un vājināt grupu,” teikts publikācijā. Suhails Mohamed al-Mazrui paziņoja par izstāšanos, uzsverot, ka tas ir politisks un rūpīgi pārdomāts lēmums. Viņš arī norādīja, ka šis solis nav apspriests ar citām alianses valstīm.
“Reuters” notiekošo raksturo kā sava veida uzvaru Donaldam Trampam, kurš iepriekš vairākkārt kritizējis OPEC+, apsūdzot to naftas cenu mākslīgā paaugstināšanā. Tagad organizācijas vienotība un ietekme ir iedragāta.
Jāatgādina, ka OPEC tika izveidota pirms gandrīz 70 gadiem, un tās dibinātājvalstis bija Saūda Arābija, Irāna, Irāka, Kuveita un Venecuēla. Apvienotie Arābu Emirāti pievienojās organizācijai dažus gadus vēlāk. Organizācijas galvenais mērķis ir koordinēt dalībvalstu naftas politiku, noteikt ieguves kvotas un stabilizēt pasaules naftas cenas.
Pašlaik OPEC ietver vairākas valstis, bet paplašinātajā OPEC+ formātā piedalās vēl citas, tostarp arī Krievija. Emirātu izstāšanās var būtiski ietekmēt gan organizācijas ietekmi, gan globālo naftas tirgu stabilitāti.