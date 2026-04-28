VIDEO. Mārupes novadā "Porsche" un "Tesla" šoferi rupji pārkāpj ātrumu – abi paliek bez tiesībām

17:15, 28. aprīlis 2026
Ziņas Krimināls

Aizvadītajā nedēļā Valsts policija, veicot ikdienas satiksmes uzraudzību, fiksējusi vairākus īpaši rupjus ātruma pārkāpumus. Vairākiem autovadītājiem piemēroti ne tikai ievērojami naudas sodi, bet arī uz laiku atņemtas transportlīdzekļa vadīšanas tiesības.

Viens no pārkāpumiem konstatēts 21. aprīlī Mārupes novadā. Kāds “Porsche” vadītājs pa autoceļu A10 pārvietojās ar 169 km/h, lai gan atļautais ātrums šajā posmā ir 110 km/h. Likumsargi transportlīdzekli apturēja un vadītāju sauca pie administratīvās atbildības – viņam piemērots 480 eiro naudas sods, kā arī aizliegums izmantot transportlīdzekļa vadīšanas tiesības uz sešiem mēnešiem.

Savukārt 25. aprīļa pēcpusdienā tajā pašā novadā, uz autoceļa A5, tika fiksēts vēl kāds bīstams pārkāpums. “Tesla” vadītājs brauca ar 162 km/h vietā, kur atļautais ātrums ir 90 km/h. Arī šajā gadījumā autovadītājs tika apturēts un saukts pie atbildības – viņam piemērots 720 eiro sods un transportlīdzekļa vadīšanas tiesību liegums uz deviņiem mēnešiem.

Policija atgādina – pārmērīgs ātrums ir viens no galvenajiem ceļu satiksmes negadījumu cēloņiem, un šādi pārkāpumi apdraud ne tikai pašu vadītāju, bet arī citus satiksmes dalībniekus.

