“Cilvēki, jūs esat stulbi?” Šoferu vidū uzvirmo diskusija par automašīnu gaismu “mirkšķināšanu”, brīdinot citus par policijas klātbūtni 0

16:12, 28. aprīlis 2026
Nav noslēpums, ka Latvijā ar braukšanas kultūru lepoties nevaram. Neskaitāmas avārijas, cietušie, mirušie… Autovadītāji nereti mēdz pārsniegt atļauto ātrumu, nedot ceļu gājējiem vai braukt agresīvi, pārdoši un riskanti, kas būtiski palielina negadījumu iespējamību.

Lai arī tiek ieviesti dažādi risinājumi, lai situāciju uzlabotu, šķiet, ka pilnīgi droša braukšanas vide nebūs tik ilgi, kamēr sabiedrībā nemainīsies domāšana un izpratne, cik bīstama ir vieglprātība pie automašīnas stūres. Par šādu vieglprātību liecina arī kāda soctīklotāja ieraksts vietnē “Threads”. Lietotājs raksta: “Cilvēki, jūs esat stulbi? Uz ceļa stāv policija un veic alkohola pārbaudi, un jūs brīdināt pretimbraucošos un atzīmējat policiju waze??”

Par automašīnas gaismu “mirkšķināšanu”, brīdinot citus šoferīšus par policiju, ļaudīm domas dalās. Daļa komentētāju ir pārsteigti, ka šoferi tiek brīdināti, bet daļa lepojas ar šādu darbību, lai šoferi izvairītos no “nevajadzīgiem sodiem”.

Piemēram, kāds komentētājs raksta: “Es arī vienmēr brīdināšu, un man nepatīk jaunie, kuri nekad nebrīdina. Es arī nepiekrītu dzērājšoferiem, bet, ja kādu varu izglābt no stulba soda, tad to arī darīšu, un tie ir +5, +10 vai apdzīšanas, kur nedrīkst.”

Cits ieņem opozīciju: “Šādi par mirkšķināšanu es vienreiz dabūju lekciju no norvēģu ceļu policista. Nosauca mani par muļķi. Tieši tā iemesla dēļ, ka var gadīties, ka tiek brīdināts kāds, kas pie stūres sēdies reibumā. Vairs nebrīdinu.”

Ko vēl domā šoferīši?
“Spriežot pēc komentāriem, uz ceļiem nekas nemainīsies — būs gan dzērāji, gan skrējēji, jo sliktā policija cenšas darīt savu darbu.”

“Ja nemaldos, bija valstis, kurās Waze ir ierobežotas funkcijas, tai skaitā paziņot par policijas esamību kādā posmā. LV to vajadzētu.”

“Vienīgā “brīdināšana jeb pamirkšķināšana”, ko daru, ir tad, ja pretī braucošajai mašīnai nav gaismas ieslēgtas. Un esmu sapratusi, ka to saprot retais.”

“Cilvēks ir viens dīvains radījums — daudzi sašutuši, ka uz ceļiem nav kārtības, jo neredz policijas ekipāžas. Kad tās beidzot ir — cenšas apbraukt vai citādi šmaukties.”

“Alkoholu vispār nelietoju, kur nu vēl pie stūres. Neatceros, kad vispār policija būtu apturējusi par pārkāpumu. Bet no policijas izvairos un citus brīdinu. Ļoti nepatīk sodošās un nosodošās valsts iestādes. Ne vienmēr tie likumi ir izdomāti un ieviesti ar labiem nodomiem.”

“Nebrīdinu ne par alko reidiem, ne par vienkārši policiju — cilvēkiem jāmācās braukt tā, lai nebūtu bail no policijas.”

LA.LV Aptauja

Vai tu brīdini citus autovadītājus par policiju uz ceļa?

  • Dažreiz brīdinu
  • Reti brīdinu
  • Neesmu autovadītājs

