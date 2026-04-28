Bankrots būs neizbēgams? "Ryanair" izpilddirektors pasaka, kad pienāks "airBaltic" beigas
“Ryanair” izpilddirektors Maikls O’Līrijs apgalvojis, ka divas vai trīs Eiropas aviokompānijas var bankrotēt vēl pirms šī gada beigām strauji augošo naftas cenu dēļ. Eiropas lielākās aviokompānijas vadītājs norādīja, ka Irānas kara ietekmē vien aprīlī vien degvielas izmaksas “Ryanair” pieaugušas par 50 miljoniem ASV dolāru (42,6 miljoniem eiro).
“Ja naftas cenas saglabāsies šajā līmenī, oktobrī vai novembrī divas vai trīs Eiropas aviokompānijas varētu bankrotēt, piemēram, “Wizz Air”, kas vēlas mani iesūdzēt tiesā, bet tai nepietiks laika to izdarīt, un arī “airBaltic”,” viņš sacīja Itālijas laikrakstam “Il Sole 24 Ore”.
“Tas ir labi mūsu biznesam,” viņš piebilda, jo konkurentu būs mazāk. “Wizz Air” šos apgalvojumus noliedza. “Euronews Travel” sazinājās arī ar “airBaltic”, lai saņemtu komentāru.
Latvijas parlaments apstiprina 30 miljonu eiro aizdevumu “airBaltic”
Šī mēneša sākumā Saeima apstiprināja 30 miljonu eiro īstermiņa aizdevumu “airBaltic”, lai “mazinātu Tuvo Austrumu reģiona konflikta negatīvo ietekmi uz uzņēmuma finanšu situāciju”.
Aizdevums jāatmaksā līdz šī gada 31. augustam, uzņēmuma pārstāvji pastāstīja “Euronews Travel”.
“airBaltic” ir Latvijas nacionālā aviokompānija, kuras lielākā daļa pieder valstij. “Lufthansa Group” pieder 10% mazākuma daļa uzņēmumā.
“Pilnīgi nepatiesi”: “Wizz Air” atbilde
“Wizz Air” paziņoja, ka O’Līrija komentāri ir “pilnīgi nepatiesi”.
“”Wizz Air” ir stabils finanšu stāvoklis, ievērojama likviditāte, un lidmašīnu finansēšana tiek nodrošināta 18 mēnešus iepriekš, līzinga kompānijām un citiem finansētājiem aktīvi konkurējot par katru iespēju,” teikts uzņēmuma pārstāvja paziņojumā.
“Šis ir stabils bizness. “Wizz Air” ir viena no aviokompānijām ar labāko aizsardzību pret straujām degvielas cenu svārstībām, turklāt 75% tās flotes veido A320neo saimes lidmašīnas, kas nodrošina būtiskas izmaksu priekšrocības – mazāku degvielas patēriņu un lielāku efektivitāti. Uzņēmums uztur ilgstošas attiecības ar vadošajiem līzinga devējiem un ražotājiem un turpina īstenot savu flotes stratēģiju bez traucējumiem.
Mēs turpinām strauji paplašināties Itālijā un citos svarīgos tirgos. Mūsu uzmanība joprojām ir tur, kur tai jābūt – nodrošināt zemākās cenas, izmantot jaunāko un efektīvāko lidmašīnu floti un apkalpot miljoniem klientu.”
Ungārijas zemo cenu aviokompānijai “Wizz Air” ir bāzes Budapeštā, Bukarestē un Londonā (Lutonas lidostā), un tā lido uz vairāk nekā 200 galamērķiem visā pasaulē. Tā nav pirmā reize, kad O’Līrijs apšauba “Wizz Air” ilgtermiņa dzīvotspēju.
Jau 2019. gadā intervijā laikrakstam “The Mail on Sunday” viņš minēja “Wizz Air” kā vienu no aviokompānijām, kuras, viņaprāt, nākotnē varētu tikt pārņemtas.
Kopš tā laika viņš līdzīgus apgalvojumus izteicis vairākkārt, tik bieži, ka “Wizz Air” vadītājs Džosefs Varadi reiz ironiski sacīja intervijā portālam “G7”: “Man šķiet, ka ar viņa palīdzību mēs jau vismaz desmit reizes esam bankrotējuši.”