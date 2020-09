Zemnieku saimniecībā “Vairogi” forvarderiem un harvesteriem izgatavotās atbalsta ķēdes ļauj saudzīgi, mazāk traumējot augsni, izstrādāt cirsmas arī staignās augsnēs. Foto: Inta Puriņa

Meža produkcijas eksports septiņos mēnešos sarucis par 8,2%

Latvija šogad septiņos mēnešos eksportēja meža produkciju 1,469 miljardu eiro vērtībā, kas ir par 8,2% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas sniegtā informācija.

Tostarp koksne un tās izstrādājumi 2020.gada septiņos mēnešos eksportēti 1,25 miljardu eiro apmērā, kas ir par 9,3% mazāk nekā gadu iepriekš, un veidoja 85,1% (pirms gada – 86,2%) no kopējā meža produkcijas eksporta.

No koksnes un tās izstrādājumiem zāģmateriālu eksports samazinājies par 17,7% un bija 365,898 miljoni eiro, kurināmās koksnes eksports veidoja 276,954 miljonus eiro, kas ir par 5,8% vairāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, bet saplāksnis eksportēts 133,6 miljonu eiro apmērā, kas ir kritums par 3,2%.

Apkopotie dati arī liecina, ka septiņos mēnešos koka mēbeļu eksporta apmērs samazinājies par 2,9% salīdzinājumā ar 2019.gada attiecīgo periodu un bija 93,987 miljoni eiro jeb 6,4% (pirms gada – 6,1%) no kopējā meža produkcijas eksporta, bet papīra, kartona un to izstrādājumu eksports bija 73,898 miljonu eiro apmērā, kas ir par 5,2% vairāk nekā pirms gada, un veidoja 5% (pirms gada – 4,4%) no kopējā meža produkcijas eksporta daudzuma.

Visvairāk meža produkcija šogad septiņos mēnešos izvesta uz Apvienoto Karalisti (16,3%), uz Igauniju (14,5%) un uz Zviedriju (10,1%).

Salīdzinājumā ar 2019.gada septiņiem mēnešiem meža jomas produkcijas izvedums uz Apvienoto Karalisti samazinājies par 18,4% un bija 239,243 miljoni eiro, uz Igauniju izvestās produkcijas apmērs audzis par 12,1% un veidoja 212,985 miljonus eiro, bet uz Zviedriju produkcijas izvedums sarucis par 21,7% un bija 147,687 miljoni eiro.

2019.gada septiņos mēnešos Latvija eksportēja meža produkciju 1,6 miljardu eiro vērtībā.

Meža produktu imports septiņos mēnešos samazinājies par 6,1%

Latvija šogad septiņos mēnešos meža produktus ieveda 524,446 miljonu eiro vērtībā, kas ir par 6,1% mazāk nekā 2019.gada attiecīgajā periodā, liecina Zemkopības ministrijas publiskotā informācija.

No kopējā meža produkcijas importa lielāko īpatsvaru jeb 59,8% (gadu iepriekš – 60,9%) veidoja koksne un tās izstrādājumi, kurus Latvijā ieveda 313,818 miljonu eiro apmērā. Salīdzinot ar 2019.gada septiņiem mēnešiem, koksnes un tās izstrādājumu imports ir samazinājies par 7,7%.

Tostarp zāģmateriāli ievesti 83,858 miljonu eiro apmērā, kas ir par 21,2% mazāk nekā 2019.gada septiņos mēnešos, apaļie kokmateriāli – 53,748 miljonu eiro apmērā, kas ir par 11,5% mazāk nekā gadu iepriekš, bet kurināmā koksne – 44,967 miljonu eiro apmērā, kas ir par 14,5% vairāk.

Tāpat būtisks īpatsvars meža produkcijas ievedumā 2020.gada septiņos mēnešos bija papīram, kartonam un to izstrādājumiem, kurus Latvijā ieveda 162,217 miljonu eiro apmērā, kas ir 30,9% (gadu iepriekš – 29,6%) no kopējā meža produkcijas ieveduma, un par 1,8% mazāk nekā pirms gada.

Visvairāk meža produkciju Latvijā ieveda no Lietuvas – par 96,024 miljoniem eiro jeb 18,3% no kopējā meža produkcijas importa, no Baltkrievijas – par 91,673 miljoniem eiro jeb 17,5%, kā arī no Polijas – par 60,981 miljonu eiro jeb 11,6%. Salīdzinājumā ar 2019.gada septiņiem mēnešiem meža produkcijas ievedums no Lietuvas ir sarucis par 7,1%, no Baltkrievijas – par 3,1%, bet no Polijas – pieaudzis par 4,9%.

2019.gada septiņos mēnešos meža produktus Latvijā ieveda 558,406 miljonu eiro vērtībā.