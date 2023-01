Ulla Zirne uzsver, ka katram cilvēkam ir tiesības vērsties tiesā, ja uzskata, ka tiesības ir aizskartas. Foto: Edijs Pālens/LETA

Kamaniņu sportiste Ulla Zirne tiesājas ar Latvijas olimpisko komiteju par samazināto pabalstu Ieteikt







Ilmārs Stūriška, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

Karjeru beigusī kamaniņu sportiste Ulla Zirne tiesājas ar Latvijas olimpisko komiteju (LOK) par samazināto pabalstu, vēloties saņemt neizmaksātos 18 300 eiro.

Savdabīga situācija, jo lēmumu par pabalsta samazināšanu pieņēma Latvijas Kamaniņu sporta federācija (LKSF), turklāt sportistei četru gadu laikā izdevās tikai divi augstvērtīgi starti un viņa likumsakarīgi nekvalificējās pērnajām olimpiskajām spēlēm Pekinā.

Nepareizais ceļš

2018. gada olimpiskajās spēlēs Phjončhanā Latvijas stafetes komanda ar Ullu Zirni ierindā ierindojās sestajā vietā. Rezultāts, par ko neviens nepriecājās. Stafetē piedalījās 13 izlases, bet kamaniņu sportu pasaulē attīsta septiņas valstis, tā kā faktiski mūsējie palika pirmspēdējie. Taču normatīvajos aktos olimpiskais sešnieks tiek augstu vērtēts neatkarīgi no sporta veida, tādējādi Ulla Zirne sāka saņemt ikmēneša pabalstu 2150 eiro.

Tobrīd pabalstus atkarībā no sasniegumiem noteica Latvijas olimpiskā vienība (LOV), bet vēlāk kārtība tika mainīta un lielākas tiesības attiecībā uz naudas sadali ieguva sporta veidu federācijas, uzsverot, ka ikdienā ir tuvāk sportistam un objektīvāk spēj sadalīt tām piešķirtos resursus. Katrai federācijai, balstoties uz visa sporta veida sasniegumiem, tika noteikta kopsumma, ko var izmaksāt sportistiem pabalstos. Kam un cik – tas ir federācijas lēmums. Ulla Zirne nav mierā ar to, ka brīdī, kad pie teikšanas tika LKSF, viņas ienākumi saruka. Strīds pēc būtības ir ar federāciju, nevis LOK, taču sportiste tandēmā ar māti, juristi Aiju Zirni vēršas tieši pret olimpisko komiteju.

Augstākās tiesas senāts, lai gan atcēlis Administratīvās rajona tiesas lēmumu, kurā atteikts pieņemt Ullas Zirnes pieteikumu, tomēr norādījis, ka viņai vispirms jāiziet viss pirmstiesas ceļš, proti, sākumā jāvēršas Izglītības un zinātnes ministrijā. LOK juridiskā dienesta vadītājs Raitis Keselis “Latvijas Avīzei” atzīst, ka diskusija ar Zirnēm par šo jautājumu un sistēmas būtību ir notikusi gan mutiski, gan rakstiski, taču nav saņemts konkrēts iesniegums, kurā pienācīgā kārtā būtu formulētas sportistes skatījumā LOK izpildāmās prasības.

Atbalsts, ne atlīdzība

Šā brīža noteikumi paredz, ka katrai olimpisko sporta veidu federācijai atkarībā no sasniegumiem tiek piešķirtas kvotas LOV – par katru “zelta” sastāvā esošo sportistu federācijai pieejami 32 tūkstoši eiro gadā, “sudraba” – 16, bet “bronzas” – 8. Līdz 60 procentiem no summas var izmaksāt sportistiem pabalstos, pārējais jāizmanto treniņu un sacensību darbam. “Ja federācija uzskata, ka Jānim pienākas divi tūkstoši mēnesī, bet Pēterim – tūkstotis, LOK tā arī izmaksā. Ja nākamajā mēnesī federācijai šķiet citādi – Pēteris cītīgāk trenējies, bet Jānis palaidies, tad situācija var mainīties,” skaidro Raitis Keselis.

Ulla Zirne uzsver, ka nolikums paredz pabalsta apmēra saglabāšanu līdz nākamajām olimpiskajām spēlēm un sportists ir tiesīgs rēķināties ar to, ka tas netiks mainīts visa olimpiskā cikla laikā. Viņa ir vienīgā sportiste, kas vērsusies tiesā.

LOK neplāno veikt izmaiņas pastāvošajā kārtībā un uzsver, ka tieši šā brīža regulējumā novērstas iepriekš konstatētās nepilnības. “Mūsu izpratnē pabalsts netiek izmaksāts par sasniegumu – tā nav atlīdzība, bet gan atbalsts, lai sportistam būtu mazāk jāuztraucas par sadzīvisku jautājumu risināšanu un varētu pilnvērtīgi gatavoties jauniem sportiskiem sasniegumiem. Ja to nedara, tad šāda palīdzība arī nepienākas,” akcentē Raitis Keselis.

Ulla Zirne

No 2018. līdz 2021. gadam Ulla Zirne bija Latvijas olimpiskās vienības “zelta” sastāvā, nākamajā sezonā – “sudraba” sastāvā.

Labākie rezultāti:

2019. g. PČ – 6. v.

2020. gadā EČ – 3. v. stafetē.

Karjeras laikā Pasaules kausa posmos trīs vietas sešniekā (5., 5., 6.), divas no tām – Siguldā.

Četru ciparu skaitlis

Kristaps Mauriņš, LKSF ģenerālsekretārs: “Man grūti spriest, vai Ullas lēmums tiesāties ar LOK, ir korekts. No vienas puses, viņu saprotu, bet, no otras puses, olimpiskā cikla vidū mainījās sistēma, līdz ar to izveidojās kutelīga situācija. Tāpat kā agrāk arī šobrīd visiem LOV “zelta” sastāvā esošajiem (astoņiem) kamaniņu sportistiem pabalsta apmērs nav vienāds, jo ir starpība, vai tajā esi iekļauts pēc olimpiskās medaļas izcīnīšanas vai, piemēram, piektās vietas Eiropas čempionātā, tā ka tiek izvērtēti sasniegtie rezultāti, un to amplitūda ir paliela. Pabalstu apmēru nevaru nosaukt, tā ir konfidenciāla informācija, bet varu atklāt, ka tas ir četru ciparu skaitlis, kas tiek noteikts uz sezonu, un pēc tam atkal izvērtējam rezultātus. Nav tā – sasniedz super augstu rezultātu un ir noteikts finansējums līdz olimpiskā cikla beigām. Šobrīd kopējais pabalstu budžets, no kā varam izmaksāt atalgojumu, ir krietni mazāks nekā pirms pāris gadiem, tāpēc jādomā, kā lai savelk visu kopā un apmierināti ir arī sportisti, treneri. Nav viegli.”