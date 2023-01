Teodors Bļugers priecājas par saviem pirmajiem šīs sezonas vārtiem NHL, kurus viņš guva 6. decembrī. Tos viņš iemeta pret savu tautieti Elvi Merzļikinu. Šie abi hokejisti ir vienīgie, kuri uzvarējuši “Latvijas Avīzes” rīkotajā Latvijas labākā hokejista aptaujā. Šobrīd Tedis pret Elvi ir vadībā ar 3:2. Foto: Charles LeClaire/REUTERS/SCANPIX

Bļugeram “hat-trick”. Šoreiz ekspertiem gada hokejista izvēle bija tik grūta, kā nekad Ieteikt







Gints Narogs, “Latvijas Avīze”, AS “Latvijas Mediji”

“Latvijas Avīze” arī aizvadītā gada nogalē turpināja iesākto tradīciju un piekto reizi aptaujāja hokeja ekspertus, lai noteiktu gada labāko ripas dzenātāju Latvijas hokejā. Kā allaž 40 respondenti – puse mediju pārstāvji, otra puse pavisam tieši ar hokeju saistīti cilvēki, nosaucot savu TOP6. Par pirmo vietu seši punkti, otro – pieci un tā tālāk.

Grūta izvēle

Šoreiz ekspertiem izvēle bija kā nekad grūta, ko daudzi arī atzina saziņā ar šo rindu autoru un aptaujas veicēju. Sākumā pēc pirmo 10 anketu saņemšanas vēl īsti nebija skaidrs, kurš tad uzvarēs, bet jau aptaujas vidū bija skaidrs – trešo reizi vēsturē un otro gadu pēc kārtas laurus plūks Pitsburgas “Penguins” uzbrucējs Teodors Bļugers. Viņam šis ir trešais Latvijas labākā gada hokejista tituls, jo uzvarēja arī otrajā (2019) un ceturtajā (2021) aptaujā. Pirmajā un trešajā reizē labākais izrādījās vārtsargs Elvis Merzļikins, kuram šoreiz piektā vieta. Bļugeru pirmajā pozīcijā ierindoja vairāk nekā puse aptaujāto (23), viņa uzvārds figurēja arī gandrīz visās atbildēs. Uzvarai pietika ar 200 pun­ktiem, kas ir otrs mazākais titula izcīnīšanai nepieciešamais punktu skaits aptaujas vēsturē. Pieci respondenti pirmajā vietā lika Rūdolfu Balceru, četri – aizsargu Uvi Balinski. Balceram otrā vieta ar 134 punktiem, trešais Zemgus Girgensons ar 111 punktiem, bet aiz goda pjedestāla Latvijas izlases kapteinis Rodrigo Ābols ar 73 punktiem. Sešniekā arī Merzļikins un Balinskis, kuru gribētu izcelt īpaši, jo pirmo reizi aptaujas vēsturē kāds no mūsu aizsargiem sapelnīja 60 punktus. Kopumā respondenti savās anketās minēja 24 hokejistus, kas arī ir rekords. Atzinība arī vairākiem junioriem, kas priecē, jo jaunie aizvadītajā gadā iepriecināja ar baudāmu spēli pasaules čempionātā U-20 izlasēm un nav palikuši bez uzmanības.

Mazākuma nindzja

Aizvadītais gads Latvijas hokeja izlasei bija notikumiem bagāts – Pekinas olimpiskās spēles un pasaules čempionāts Somijā. Ne vienā, ne otrā turnīrā mērķus neizdevās piepildīt. Bļugers olimpiskajās spēlēs nevarēja piedalīties pat gribēdams, jo NHL savējos uz Ķīnu nepalaida. Pasaules čempionātā teorētiski viņš varēja iesaistīties no turnīra vidus, jo Pitsburga izkrita pirmajā Stenlija kausa izcīņas kārtā, septiņu maču sērijā piekāpjoties Ņujorkas “Rangers”. Teodors gan izlēma palikt Ziemeļ­amerikā un 2022. gadā izlasē tā arī neuzspēlēja. Šī sezona viņam NHL sākās pagalam neveiksmīgi, jo vēl pirmssezonas pārbaudes mačos tika gūta trauma. Ierindā Bļugers atgriezās, kad komandai bija pagara neveiksmju sērija, bet tieši ar viņa atgriešanos ierindā lietas sāka virzīties uz gaišāku pusi. Tam ir arī izskaidrojums, jo Bļugers šosezon ir viens no labākajiem NHL spēlētājiem, ja ne labākais, tieši mazākumā. Pirms viņa “pingvīni” mazākumā bija viena no švakākajām komandām līgā, tagad ir otrajā vietā. Un tas vislielākajā mērā ir Bļugera nopelns. Kāds kolēģis šīs aptaujas kontekstā, raksturojot Teodora nopelnus Pitsburgas komandas sniegumā, viņu nodēvēja par mazākuma nindzju, japāņu karotāju, kurš ir bezbailīgs, prasmīgs un sava aroda lietpratējs. Nevar nepiekrist! Vēl gan jāpiebilst, ka šosezon Bļugeram beigsies divu gadu līgums ar Pitsburgu, viņš pirmo reizi karjerā būs neierobežoti brīvā aģenta statusā, kas, visticamāk, pavērs iespēju tikt pie algas pielikuma. Jo tādi spēlētāji kā Teodors, kurš nav rezultativitātes karalis, bet gan mazākuma guru, NHL arī tiek attiecīgi novērtēti. To arī trīskārtējam Latvijas gada labākajam hokejistam novēlam!