Zvaigžņu izvēlētie: šajos mēnešos dzimušie parasti ir gudrāki par pārējiem 0
Kad runa ir par intelektu, katrs cilvēks izceļas savā veidā – viens ar fotogrāfisku atmiņu, cits ar empātiju un neticamu spēju saprast, ko citi cilvēki domā. Taču, pēc astrologu teiktā, trīs mēnešos dzimušie īpaši izceļas ar dabas dotu intelektuālo potenciālu.
Ziņu portāla Parade eksperti saka: ja esi dzimis kādā no šiem trim mēnešiem, tev, iespējams, piemīt izcilas loģiskās domāšanas prasmes, radošums vai akadēmiskas spējas. Bet, ja tava mēneša šeit nav – nesatraucies! Intelekts izpaužas dažādos veidos, un, piemēram, dzīvesgudrība ir tikpat vērtīga.
Vai esi dzimis kādā no vienā no šiem mēnešiem?