"Tas lika pasmaidīt" – autovadītāja uz ceļa pamanījusi kravas auto ar neparastu, bet pamācošu uzrakstu
Ikdienas steigā cilvēki uz ceļa bieži vien aizmirst pašu svarīgāko – ievērot cieņu pret citiem autovadītājiem. Taču reizēm pietiek ar pavisam mazu žestu, lai ierastais brauciens iegūtu pavisam citu noskaņu.
Tieši tā gadījās kādai autovadītājai, kura savā “Threads” ierakstā dalījusies ar vienkāršu, bet sirsnīgu pieredzi. Braucot auto, viņa pamanījusi priekšā braucošu kravas auto, uz kura aizmugures bija uzraksts “ESI MIERĪGS”. Uzrakstam pievienota bultiņa, kas simbolizē, ka iespējams veikt apdzīšanas vai apsteigšanas manevru.
“Ir tādi auto, kuri skaidri liek saprast, ka ātrāk viņi nevar, tas lika pasmaidīt. Paldies Tev! Sīkums, bet nomierinājos,” viņa raksta.
LA.LV ikdienā bieži raksta par pārgalvīgiem un neapdomīgiem šoferiem, kas apdraud gan sevi, gan citus. Taču ne mazāk svarīgi ir pamanīt arī pretējos piemērus – satiksmes dalībniekus, kuri ar savu attieksmi un rīcību rāda cieņu pret citiem. Un reizēm pietiek pat ar vienu uzrakstu, lai to atgādinātu visiem pārējiem.