Degvielas cenas – viena no aktuālākajām tēmām pēdējā laikā. Jo kā nu ne – bez degvielas kā bez rokām paliek ikviens, kuram ir mašīna. Var taču izmantot sabiedrisko transportu, bet arī tur ir vajadzīga degviela.
Par to, ka degvielas varētu sākt trūkt, vēl uztraukuma nav. Taču sabiedrībā ir jūtams sašutums, cik ātri degvielas uzpildes stacijas (DUS) paaugstināja degvielas cenas. Lai noskaidrotu, kāpēc DUS to darīja tik ātri, lai arī krājumos, šķiet, vēl bija iepriekš iepirkta degviela, jautājām “Circle K” un “Virši-A”.
Vainīgas ir biržas cenas
“Šī brīža ģeopolitiskās situācijas dēļ Tuvajos Austrumos šobrīd ir ļoti ierobežotas naftas transportēšanas iespējas Hormuza šaurumā, kur parasti tiek pārvadāti aptuveni 20% no kopējā naftas un sašķidrinātās dabasgāzes patērētā apjoma pasaulē. Rezultātā varam vērot strauju biržas kotācijas cenu kāpumu naftas produktiem, kas ietekmē arī degvielas cenu pieaugumu Latvijas DUS tīklos. Kā piemēru var minēt dīzeļdegvielu, kas veido vairāk nekā 80% no kopējā degvielas tirgus apjoma Latvijā.
Dīzeļdegvielas cena biržā no pagājušās nedēļas piektdienas līdz šīs nedēļas trešdienas beigām pieaugusi par aptuveni 240 dolāriem tonnā, kas ir sadārdzinājusi dīzeļdegvielas pašizmaksu par vairāk nekā 20 centiem litrā. Savukārt vidējais cenu pieaugums degvielas uzpildes stacijās tajā pašā periodā ir aptuveni 14 centi litrā, tādējādi redzama nobīde starp biržas cenu kāpumu un gala patēriņa cenu izmaiņām.
situāciju skaidro “Virši-A” pārstāvis Mārtiņš Eihmanis.
Jau iepirktā degviela var pietikt no dažām dienām līdz vairākām nedēļām
“Degviela ir biržā kotēts produkts, kura cena dienas laikā var svārstīties pat par vairākiem desmitiem dolāru.
Piemēram, pēdējās nedēļas laikā BRENT jēlnaftas cena ir pieaugusi par aptuveni 20%, kamēr dīzeļdegvielas biržas cena pieaugusi par aptuveni 55%.
Būtiskas svārstības gan uz augšu, gan uz leju notiek katru dienu, taču, tiklīdz var novērot konkrētu tendenci, tā sāk ietekmēt degvielas cenas degvielas uzpildes stacijās. Pēdējā laikā biržā tendence ir bijusi nepārprotami augšupejoša, tomēr, skatoties plašākā mērogā, degvielas cenu pieaugums DUS Latvijā ir bijis būtiski lēnāks nekā citās Baltijas valstīs un Eiropā kopumā.
Terminu “vecā cena” var attiecināt tikai uz degvielas krājumiem stacijās, kas tiek nepārtraukti papildināti. Atkarībā no pieprasījuma, situācijas un konkrētās degvielas uzpildes stacijas lokācijas šie krājumi var pietikt no dažām dienām līdz vairākām nedēļām.
skaidro “Circle K Latvia” degvielas kategorijas vadītājs Gatis Titovs.
