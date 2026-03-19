Tramps ar iepriekš neredzētu spēku un varu draud “uzspridzināt” pasaulē lielāko gāzes lauku 0
ASV prezidents Donalds Tramps trešdien draudēja “pilnībā uzspridzināt” pasaulē lielāko gāzes lauku “South Pars”, ja Irāna atkal uzbruks Kataras sašķidrinātās dabasgāzes rūpniecībai.
“South Pars”, kuru kopīgi izmanto Irāna un Katara, atrodas netālu no Būšehras provinces Asalujes pilsētas Persijas līcī. Šis reģions ir centrālais Irānas enerģētikas nozarē, un tas nodrošina aptuveni 70% no valsts iekšzemes gāzes piegādes.
Tramps savā sociālo mediju platformā “Truth Social” pavēstīja, ka Izraēla trešdien bombardējusi “relatīvi nelielu daļu” no visa gāzes lauka bez ASV vai Kataras ziņas.
“Diemžēl Irāna to nezināja (..) un nepamatoti un netaisni uzbruka Kataras sašķidrinātās dabasgāzes objekta daļai,” rakstīja Tramps.
Tramps solīja, ka Izraēla vairs neuzbruks “South Pars”, “ja vien Irāna nesaprātīgi neizlems uzbrukt kādam ļoti nevainīgajam, šajā gadījumā Katarai”.
Viņš piebilda, ka šāda Irānas uzbrukuma gadījumā ASV “pilnībā uzspridzinās gāzes lauku “South Pars” ar tādu spēku un varu, kas nav redzēts vai piedzīvots iepriekš”.
“Es negribu apstiprināt šo vardarbības un iznīcības līmeni ilgtermiņa seku dēļ, kādas tas radīs Irānas nākotnei,” turpinājaTramps. “Tomēr, ja atkal tiks uzbrukts Kataras sašķidrinātajai dabasgāzei, es nevilcināšos to darīt.”
Dažas minūtes pirms šo Trampa draudu publicēšanas Kataras varas iestādes ziņoja par jaunu Irānas uzbrukumu Raslafanas rūpniecības pilsētiņai, kur atrodas svarīga infrastruktūra sašķidrinātās dabasgāzes ieguvei un transportēšanai.