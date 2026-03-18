Brauci uz Gulbeni? Infekcioza persona pārvietojusies ar “Ecolines” autobusu; SPKC steidzami aicina atsaukties visus pasažierus 3
Veicot epidemioloģisko izmeklēšanu saistībā ar vairākiem laboratoriski apstiprinātiem masalu gadījumiem, Slimību profilakses un kontroles centrs (SPKC) noskaidrojis, ka viena no infekciozajām personām pārvietojusies ar “Ecolines” autobusu maršrutā Rīga-Gulbene-Rīga.
Kā aģentūru LETA informēja SPKC, persona 13. martā ar autobusu, kas no Rīgas autoostas izbrauca plkst. 8, devās uz Gulbeni, savukārt 15. martā ar autobusu, kas no Gulbenes autoostas izbrauca plkst. 13.50, devās uz Rīgu.
SPKC uzsver, ka masalas ir infekcioza vīrusu slimība, kas galvenokārt izplatās gaisa ceļā ar sīkiem elpceļu pilieniem, kas var palikt iekštelpu gaisā. Līdz ar to inficēšanās iespējama ne tikai tiešā kontaktā ar saslimušo, bet arī uzturoties telpās, kurās masalu slimnieks atradies pēdējo divu stundu laikā.
Ja parādās masalām raksturīgas slimības pazīmes – paaugstināta ķermeņa temperatūra, iesnas, klepus, acu apsārtums un vēlāk sarkani plankumaini izsitumi uz ādas -, SPKC iesaka palikt mājās, sazināties ar ārstu, informēt par iespējamo inficēšanās risku un rūpīgi ievērot ārsta sniegtos norādījumus.
Jau rakstīts, ka Latvijā reģistrēts pirmais masalu uzliesmojums kopš 2018. gada. Līdz 17. martam reģistrēti pieci masalu gadījumi, tostarp trīs laboratoriski apstiprināti gadījumi, no kuriem divi gadījumi skolēniem, bet viens pieaugušajam, kā arī divi aizdomīgi gadījumi skolēniem, kuru laboratoriskās izmeklēšanas rezultāti tiek gaidīti. Visi reģistrētie gadījumi ir savstarpēji epidemioloģiski saistīti.
Kā aģentūru LETA iepriekš informēja SPKC pārstāve Ilze Ūdre, apzināto kontaktpersonu skaits ir ļoti liels – vismaz 800 personu. Tās ietver gan izglītības iestādēs identificētās kontaktpersonas, gan personas ārpus tām, piemēram, pacientu ģimenēs, publiskos pasākumos, starptautiskajos transporta līdzekļos un citviet.
Ūdre arī atzīst, ka turpmākās infekcijas izplatīšanās risks, jo īpaši nevakcinēto personu vidū, vērtējams kā augsts. Turklāt nav iespējams apzināt visas kontaktpersonas, sevišķi gadījuma kontaktus publiskajās vietās.