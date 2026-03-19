"Nevaru pateikt, ko domāju…" Guna Dreiliņu mežā pamana nepatīkamu skatu – atkal izgāzti būvgruži
Daļai cilvēku šķiet pašsaprotami, ka aiz sevis ir jāsavāc, citi dara labus darbus un savāc arī aiz tiem, kuri bijuši bezatbildīgi, bet ir arī tādi, kuri apzināti dodas uz mežu un izgāž savus atkritumus. Lai gan nav viena pareizā veida, kā ar šādiem cilvēkiem cīnīties, dalīšanās sociālajos tīklos pievērš lielu uzmanību un nereti pat izdodas atrast vainīgos, kurus saukt pie atbildības.
Tieši tā rīkojusies arī Guna – redzēto publicējusi sociālajos tīklos, lai atgādinātu, ka tas joprojām notiek.
Guna sociālo mediju platformā “X” raksta: “Rīta pastaiga Dreiliņu mežā. Ņemot vērā, ka šajā kontā pārstāvu savu darba vietu, nevaru tā no sirds pateikt, ko domāju par cilvēkiem, kas mežā izmet remonta būvgružus. Kā šādas situācijas risināt?”
Sievietes pievienotajās fotogrāfijās redzama pamatīga atkritumu kaudze, kas atstāta meža vidū, tāpēc arī citi soctīkla lietotāji steidza izteikt savu viedokli.
Jānis uzskata, ka būvmateriāliem un mēbelēm jāievieš depozīta sistēma, kur par to utilizāciju, pārstrādi vai noglabāšanu tiek samaksāts jau iegādes brīdī. “Pēc tam konteinerus var pasūtīt bez maksas vai nodot laukumā bez maksas. Tad nebūs stimula gāzt kur pagadās,” viņš piebilst.
Arī Ivo uzskata, ka nepieciešamas pārmaiņas: “Valsts līmenī ir jānosaka, ka būvgružus (ieskaitot azbestu saturošos) un sadzīves tehniku privātpersonas var nodot jebkurā atkritumu pieņemšanas punktā bez maksas. Tas, protams, pilnībā neatrisinās situāciju, bet noteikti samazinās piegružoto vietu skaitu.”
Savukārt Anda atzīstas, ka reiz ļoti sadusmojusies: “Kad pirms Ziemassvētkiem apbraukāju tuvējos mežus egļu zaru medībās, biju tik drausmīgi dusmīga uz cilvēkiem – tādi atkritumu kalni, ka maz neliekas: podi, riepas, krāsas bundžas…”
Arī Edmundam ir ierosinājums: “Getliņos par būvgružiem ap 200 € tonnā. Tur vizuāli kādi pārdesmit eiro mētājas. Tikko nodevu savus atkritumus – process maksimāli vienkāršs. Vajag Krievijas televīzijā reklāmas laiku nopirkt – jo šie pasažieri mūsu medijus nepatērē, tāpēc nezin, ka var.”
Ir tāda lietotne "VidesSOS", kur var ziņot. https://t.co/sdci6itcrR
— Jānis. (@tvitermaniaks2) March 15, 2026
VidesSOS app noziņot, iztīrīs. Varbūt pēc mantām var noteikt īpašnieku, tad var noziņot @Valsts_policija, kaut gan, kad es ziņoju, policija kā parasti neko neizdarīja, ar visu to, ka bija dokumenti ar vardiem un adresi, tāpēc viņiem īsti nav jēgas ziņot, bezjēdzīga organizācija
— Aleksejs Ivanovs (@AleksejsIvanovs) March 15, 2026
Cenas par šīfera nodošanu nav reāli paceļamas. Būtu jāstimulē, lai nodod, bet nu saprātam jābūt.
— Ieva Zālīte (@ievazz) March 15, 2026
Jā, šis ir nožēlojami, mēs raustām degunus par plastikas upēm Indijā, bet ko mēs paši darām ar saviem mežiem?
— Daceb (@daceb_forksa) March 15, 2026
gribu nodot nelietotu elektroniku – nav kur, sestdien getliņi nestrādā.
ikea ir tālu.
gribu nodot ledusskapi, sestdien getliņi nestrādā.
gribu nodot bundžas pēc remontiem, bīstamie atkritumi – tik lielus nevar, beigās rādu, ka tur tukšs, nu labi, atļauj.
ko remontētāji lai…
— Jānis Bite (@rekeds) March 15, 2026
Kā risināt? Tikai ar sodiem, ļoti lieliem. Šis nav tas gadījums, kad var teikt ka nezināja, netīšām sanāca. Šī ir apzināta un ļoti pretīga rīcība.
— Rihards (@kloo1999) March 15, 2026
Zviedrija ir dažas dienas gadā, kad vari atvest visus savus gružus bezmaksas nodošanai
— 🕊️🐦лллмбрусkø🐦🕊️ (@winishkoitwitty) March 15, 2026
