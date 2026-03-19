"Nevaru pateikt, ko domāju…" Guna Dreiliņu mežā pamana nepatīkamu skatu – atkal izgāzti būvgruži

6:33, 19. marts 2026
Daļai cilvēku šķiet pašsaprotami, ka aiz sevis ir jāsavāc, citi dara labus darbus un savāc arī aiz tiem, kuri bijuši bezatbildīgi, bet ir arī tādi, kuri apzināti dodas uz mežu un izgāž savus atkritumus. Lai gan nav viena pareizā veida, kā ar šādiem cilvēkiem cīnīties, dalīšanās sociālajos tīklos pievērš lielu uzmanību un nereti pat izdodas atrast vainīgos, kurus saukt pie atbildības.

Tieši tā rīkojusies arī Guna – redzēto publicējusi sociālajos tīklos, lai atgādinātu, ka tas joprojām notiek.

Guna sociālo mediju platformā “X” raksta: “Rīta pastaiga Dreiliņu mežā. Ņemot vērā, ka šajā kontā pārstāvu savu darba vietu, nevaru tā no sirds pateikt, ko domāju par cilvēkiem, kas mežā izmet remonta būvgružus. Kā šādas situācijas risināt?”

Sievietes pievienotajās fotogrāfijās redzama pamatīga atkritumu kaudze, kas atstāta meža vidū, tāpēc arī citi soctīkla lietotāji steidza izteikt savu viedokli.

Jānis uzskata, ka būvmateriāliem un mēbelēm jāievieš depozīta sistēma, kur par to utilizāciju, pārstrādi vai noglabāšanu tiek samaksāts jau iegādes brīdī. “Pēc tam konteinerus var pasūtīt bez maksas vai nodot laukumā bez maksas. Tad nebūs stimula gāzt kur pagadās,” viņš piebilst.

Komentāru sadaļā iesaistās arī Valsts vides dienests. Tā pārstāvji raksta: “Labdien! @videsdienests izsaka pateicību iedzīvotājiem, kuri ziņo par vidē pamanītu piesārņojumu, un aicina to darīt arī turpmāk, zvanot uz +371 26338800 vai izmantojot Vides SOS mobilo lietotni, pēc iespējas norādot precīzu notikuma vietu vai tās koordinātas.”

Arī Ivo uzskata, ka nepieciešamas pārmaiņas: “Valsts līmenī ir jānosaka, ka būvgružus (ieskaitot azbestu saturošos) un sadzīves tehniku privātpersonas var nodot jebkurā atkritumu pieņemšanas punktā bez maksas. Tas, protams, pilnībā neatrisinās situāciju, bet noteikti samazinās piegružoto vietu skaitu.”

Savukārt Anda atzīstas, ka reiz ļoti sadusmojusies: “Kad pirms Ziemassvētkiem apbraukāju tuvējos mežus egļu zaru medībās, biju tik drausmīgi dusmīga uz cilvēkiem – tādi atkritumu kalni, ka maz neliekas: podi, riepas, krāsas bundžas…”

Toms cer, ka maisiņā nejauši būs iekritis kāds “čekiņš” vai “pavadzīmīte”.

Arī Edmundam ir ierosinājums: “Getliņos par būvgružiem ap 200 € tonnā. Tur vizuāli kādi pārdesmit eiro mētājas. Tikko nodevu savus atkritumus – process maksimāli vienkāršs. Vajag Krievijas televīzijā reklāmas laiku nopirkt – jo šie pasažieri mūsu medijus nepatērē, tāpēc nezin, ka var.”

LA.LV Aptauja

Ko, tavuprāt, vajadzētu darīt, lai apturētu atkritumu izmešanu mežos?

  • Jāpalielina sodi un kontrole
  • Jānodrošina bezmaksas būvgružu nodošana
  • Jāievieš depozīta sistēma būvmateriāliem
  • Vairāk jāizglīto sabiedrība
  • Nekas nemainīsies
