Viņi turpinās… ASV izlūkdienesti atklāj Kremļa plānus karam Ukrainā

21:43, 18. marts 2026
ASV izlūkdienesti atklājuši turpmākos Kremļa plānus karam Ukrainā, norādot uz pieaugušo sadarbību starp Krieviju un Ziemeļkoreju.

Izlūkdienesti norāda, ka Krievija centīsies turpināt nogurdinošo karu Ukrainā, līdz tiks noslēgtas miera sarunas.

“Saskaņā ar ICSS datiem, pēdējā gada laikā Krievija ir saglabājusi pārsvaru karā pret Ukrainu. Sarunas Amerikas Savienoto Valstu aizgādībā starp Maskavu un Kijivu turpinās. Kamēr šāda vienošanās netiks panākta, Maskava, visticamāk, turpinās lēnu, nogurdinošu karu, līdz uzskatīs, ka tās mērķi ir sasniegti,” sacīja ASV nacionālās izlūkošanas direktore Tulsi Gabarda.

Viņas ieskatā, Krievija stiprina arī partnerattiecības ar Ziemeļkoreju. Jo īpaši, saskaņā ar ASV izlūkdienestiem, Phenjana ir stiprinājusi savas militārās spējas, piedaloties karā pret Ukrainu.

“Ziemeļkorejas bruņotie spēki ir ieguvuši kaujas pieredzi 21. gadsimta karadarbībā, kā arī jaunu ekipējumu. 2024. gadā Ziemeļkoreja nosūtīja uz Krieviju vairāk nekā 11 000 karavīru, lai atbalstītu kaujas operācijas Kurskā. Phenjana turpina attīstīt un paplašināt savas stratēģisko ieroču programmas, tostarp raķetes, kas spēj apiet ASV un reģionālās pretraķešu aizsardzības sistēmas,” piebilda Gabarda.

Vienlaikus viņa norādīja, ka, lai gan Krievija saglabā spēju selektīvi apstrīdēt ASV intereses visā pasaulē, visbīstamākais drauds, ko Krievija rada Amerikas Savienotajām Valstīm, ir Maskavas iesaistīšanās potenciāla eskalācija esošajos konfliktos, tostarp Ukrainā.

Gabarda uzsvēra: “Putins turpina ieguldīt Krievijas aizsardzības rūpniecības bāzē, kā arī jaunās spējās, kas varētu radīt lielākus draudus ASV teritorijai un tās spēkiem ārvalstīs nekā konvencionālie ieroči. Krievijai ir modernas sistēmas, hiperskaņas raķetes un zemūdens transportlīdzekļi, kas paredzēti, lai kompensētu ASV militāro pārākumu. Maskava paļaujas arī uz citiem instrumentiem spiediena izdarīšanai, izmantojot “pelēkās zonas” taktiku, lai sasniegtu savus mērķus un konkurētu līmenī, kas ir zemāks par bruņota konflikta līmeni.”

Iepriekš prezidents Volodimirs Zelenskis paziņoja, ka viņam ir “ļoti slikta priekšnojauta” par kara Tuvajos Austrumos ietekmi uz kara beigām Ukrainā. Pēc viņa teiktā, Ukraina turpina ikdienā sazināties ar ASV, taču sarunas, kurās iesaistīta Krievija, tiek pastāvīgi atliktas.

Tikmēr Turcija ir paziņojusi par gatavību organizēt nākamo sarunu kārtu, lai izbeigtu karu Ukrainā. Pēc Turcijas ārlietu ministra teiktā, viņš šo informāciju nodevis Krievijai telefonsarunas laikā ar Sergeju Lavrovu.

