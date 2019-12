Foto: PN/Scanpix/LETA

Kā liecina interneta veikala “220.lv” apkopotā informācija, līdz ar Melnās piektdienas iepirkšanās drudzi, Baltijas valstīs divu nedēļu laikā pārdošanas apjomi pieauga gandrīz par piektdaļu, salīdzinot ar pērnā gada rezultātiem.

Dati arī liecina, ka pircēji Baltijā pārdošanas laikā izvēlējušies arvien dārgākas preces. Vidējais pircēja iepirkumu grozs pārsniedzis 60 eiro, izvēloties vismaz divas preces. Vērtējot pārdošanas apjomus, no visām trim Baltijas valstīm, kurās darbojas “Pigu Grupa”, Latvijā tika novērots visstraujākais pieaugums, lai gan kopumā lielākie pārdošanas apjomi ir Lietuvā.

Savukārt, vērtējot pirktākās preces, visu trīs valstu vidū ir redzamas atšķirības. Latvijā viena no pirktākajām precēm ir dūmu detektori, kuru pieprasījums ir ievērojami audzis sakarā ar izmaiņām Ugunsdzēsības noteikumos, kuri paredz, ka no 2020. gada 1. janvāra katrā mājoklī jābūt dūmu detektoram. Viena no populārākajām izvēlēm Lietuvā un Latvijā ir kafijas kapsulas, bet Igaunijā vislabāk pārdoto preču sarakstā ir kafijas automāti un smaržas.

“Pigu Grupa” Melnās piektdienas izpārdošanu sāka 18.novembrī.

Uzziņa:

“Pigu Grupa”, kurai pieder tiešsaistes veikals „220.lv“ Latvijā, „Pigu.lt“ Lietuvā un „Kaup24.ee“ Igaunijā, ir lielākais e-komercijas tirgus dalībnieks Baltijas valstīs.

Kopš 2015. gada “Pigu grupu” pārvalda viena no lielākajām privātkapitāla investīciju sabiedrībām Centrāleiropā un Austrumeiropā MCI. Šī ir pirmā un vienīgā Lietuvas kompānija, kas trīs gadus pēc kārtas ierindojas starp pieciem visstraujāk augošajiem Centrāleiropas tehnoloģiju uzņēmumiem. 2018. gada beigās “Pigu Grupa” paziņoja par apvienošanos ar vienu no Polijas e-komercijas tirdzniecības līderiem Morele.