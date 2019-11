Mārtiņš Zībarts Foto: Ansis Ventiņš

Latvijas sieviešu basketbola kluba “TTT Rīga” jaunpienācēja Marina Meibrija trešdien satriecoši nospēlēja uzbrukumā, pēc vēsturiskā panākuma uzsver rīdzinieču galvenais treneris Mārtiņš Zībarts.

Aģentūra LETA jau ziņoja, ka “TTT Rīga” trešdien Starptautiskās Basketbola federācijas (FIBA) Eirolīgas spēlē savā laukumā ar 89:81 pārspēja vienu no pasaules spēcīgākajām komandām Jekaterinburgas UGMK.

“Tā ir lielākā uzvara Latvijas sieviešu basketbola klubu vēsturē kopš neatkarības atgūšanas,” “TTT Rīga” citē Zībarta teikto. “Varam lepoties par spēlētāju padarīto darbu un pārliecību, ar kādu viņas izgāja laukumā.”

Meibrija savā pirmajā Eirolīgas spēlēs guva 24 punktus un tieši viņa ielika pamatus “TTT Rīga” uzvarai.

“Mums tagad ir līdere, kas izšķirošajos brīžos spēj izveidot bīstamu situāciju vai pati uzbrukt. Četru dienu darbs ar Marinu pilnībā atmaksājās. Viņa satriecoši nospēlēja uzbrukumā. Marina komandai iedeva pārliecību un ticību saviem spēkiem. Viņai ir uzvarētājas gēns un raksturs,” jaunpienācējas sniegumu novērtēja Zībarts.

Trešās ceturtdaļas noslēgumā Rīgas komandas galveno treneri izraidīja pēc otrās tehniskās piezīmes, tomēr viņš atzina, ka tā bija taktiska viltība.

“Cerēju, ka tiesneši sāks cienīt komandu. Tā ir taktika, ko iemācījos Kurskas “Dinamo”, kad strādāju kopā ar vienu no pasaulē labākajiem treneriem – Lukasu Mondelo. Saprotu, ka tas strādā, un tādējādi ieguvām lielāku cieņu komandai – darīju visu, lai izmainītu tiesnešu attieksmi,” teica Zībarts.

Nākamo spēli Eirolīgā “TTT Rīga” aizvadīs izbraukumā nākamajā trešdienā pret Georga Dikeulaka trenēto Orenburgas “Nadežda”, savukārt nedēļu vēlāk Latvijas čempiones cīnīsies pret Venēcijas “Umana Reyer”, kur spēlē Anete Šteinberga un Laura Meldere.

“TTT Rīga” ar vienu uzvaru piecās spēlēs A apakšgrupā ieņem septīto vietu, apsteidzot tikai venēcietes, kurām ir tāda pati bilance.

“TTT Rīga” basketbolistes iepriekšējā sezonā pirmo reizi pēc neatkarības atjaunošanas sasniedza Eiropas labāko astoņnieku. Latvijas vadošā komanda ceturtdaļfināla sērijā atzina spēcīgās Jekaterinburgas UGMK pārākumu, Krievijas klubam pēc tam triumfējot finālčetrinieka turnīrā.

Latvijas komanda Eirolīgā iepriekšējo reizi spēlēja no 2007. līdz 2011.gadam. Nevienā no četrām sezonām rīdziniecēm neizdevās izkļūt no apakšgrupas.