"19. kilometrs izrādījās liktenīgs." TV raidījuma vadītājam Oskaram Leperam pusmaratons beidzas slimnīcā
Ar nepatīkamu pieredzi pēc pusmaratona distances sociālajā tīklā “Instagram” dalījies TV3 raidījuma “Zilonis studijā” vadītājs Oskars Lepers, vēsta Sportajaunumi.com.
Viņš publicējis “storiju” jeb īso stāstu no slimnīcas, atklājot, ka 21 kilometra distance viņam beigusies priekšlaicīgi.
“Šādu rezultātu savam pirmajam pusmaratonam nebiju plānojis! 19. kilometrs izrādījās liktenīgs,” rakstīja Lepers, pateicoties līdzcilvēkiem un mediķiem par palīdzību.
Gatavojoties Rimi Rīgas maratonam, organizatori kopā ar Neatliekamās medicīniskās palīdzības dienestu (NMPD) aicināja skrējējus atbildīgi izturēties pret savu veselību, ieklausīties ķermeņa signālos, netēlot varoņus situācijās, kad organisms signalizē par briesmām, vajadzības gadījumā izstājoties un neturpinot distanci.