“Man vienīgajai liekas, ka kaut kas nav kārtībā?” Didrihsone, šķiet, netīšām publicē kailfoto 2
Sociālajos tīklos uzmanību piesaistījis kāds ieraksts, kurā lietotāja dalījusies ar pārsteigumu par fotoattēlu sēriju no ceļojuma, ar ko savos sociālajos tīklos dalījusies uzņēmēja Elīna Didrihsone. Viņa norādījusi, ka īpaši aizdomīga šķitusi septītā bilde.
“Man vienīgajai liekas, ka kaut kas nav kārtībā 7. bildē?” rakstīja ieraksta autore, pievienojot ekrānuzņēmumu ar vairākām fotogrāfijām.
Komentētāji nekavējoties metās pētīt redzamo un izteikt minējumus. Daļa sākumā jokoja, ka “kadrā ticis zilonītis”, citi atzina, ka pēc šāda komentāra arī paši devušies skatīties bildes. “Kāpēc es paskatījos,” smejoties rakstīja kāda komentētāja.
Citi sākumā mierināja, ka nekas īpašs nav noticis — redzamais varot būt tikai neveiksmīgs rakurss vai nejauši priekšā pielikta roka.
“Viss kārtībā, roku taču pielicis priekšā,” norādīja kāds komentētājs.
Citi pamanīja, ka attēlā redzamie nagi atgādinot sievietes manikīru, nevis vīrieša roku. Komentāros pat tika ievietoti salīdzinājuma attēli, kuros redzamas līdzīgas nagu formas un krāsas.
“Nu tie nav Elīnas nagi, tātad nav Nauris,” rakstīja viena komentētāja, uz ko cita atbildēja ar attēlu salīdzinājumu: “Ir ir.”
Daļa cilvēku visu uztvēra kā joku un rakstīja, ka situācija esot vienkārši smieklīga. Citi gan norādīja, ka šāda publiska analizēšana var būt nepatīkama, jo pāris tiek pētīts līdz pēdējai detaļai. “Kundzei visu laiku patīk apkaunot savu vīru,” rakstīja kāds komentētājs.
