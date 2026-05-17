Ukraina naktī pārrāvusi trīs Maskavas pretgaisa aizsardzības ešelonus, bet reaktīvie droni “Bars” – ceturto, vēsta mediji 0

19:06, 17. maijs 2026
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas droni visos posmos esot pārvarējuši visus četrus Maskavas pretgaisa aizsardzības ešelonus, un uzbrukuma laikā izmantoti arī reaktīvie droni.

OSINT analītiķi “DroneBomber+” paziņojuši, ka masveida uzbrukuma laikā Maskavai Ukrainas droni izlauzušies cauri visām četrām Maskavas pretgaisa aizsardzības līnijām.

Runa ir par vienu no visvairāk aizsargātajiem reģioniem Krievijā — ap galvaspilsētu koncentrētas pretgaisa aizsardzības sistēmas, bet pirms 9. maija parādes, pēc analītiķu datiem, reģiona aizsardzība tika papildus pastiprināta.

Pēc viņu vērtējuma, apstiprinātās trāpījumu vietas liecina, ka droni spējuši pārvarēt dziļus aizsardzības līmeņus. Zeļenogradā, kā apgalvo analītiķi, tika pārvarēta trešā un ceturtā pretgaisa aizsardzības līnija, un pēc tam triecienā cieta tehnoparks “Elma” un mikroelektronikas uzņēmums “Angstrem”.

Par trāpījumiem šiem objektiem rakstīja arī “Censor.NET” un “Kyiv Post”, atsaucoties uz ierakstiem sociālajos tīklos.

Kapotņā un Solņečnogorskā, pēc OSINT analītiķu datiem, droni pārvarējuši otro un trešo pretgaisa aizsardzības līniju. Tur ziņots par uzbrukumu Maskavas naftas pārstrādes rūpnīcai un Solņečnogorskas naftas pārsūknēšanas stacijai.

“Reuters” rakstīja, ka Ukrainas droni spējuši trāpīt mērķiem vairāk nekā 500 kilometru attālumā no robežas, neraugoties uz blīvo Krievijas pretgaisa aizsardzību ap Maskavu.

Atsevišķi avoti tīmeklī norāda uz tālas darbības dronu, tostarp reaktīvo dronu, izmantošanu. Tiek pieminēts Ukrainas “Bars” — liela darbības rādiusa bezpilota lidaparāts.

Galvenais šī uzbrukuma rezultāts nav tikai palaisto dronu skaits. Ukraina parādījusi, ka spēj pārslogot Maskavas pretgaisa aizsardzību un panākt, ka daļa triecienu sasniedz degvielas un tehnoloģiskos objektus galvaspilsētas reģionā.

Kremlim tas ir sāpīgs signāls: pat visvairāk aizsargātais Krievijas gaisa telpas rajons negarantē pilnīgu aizsardzību, secina analītiķi.

