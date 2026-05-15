"Es izbaudīju!" Atvara pēc neiekļūšanas Eirovīzijas finālā publisko emocionālu vēstījumu un atklāj, kāpēc, viņasprāt, šoreiz nepaveicās
Lai arī Latvijas pārstāve Atvara ar dziesmu “Ēnā” šogad neiekļuva Eirovīzijas dziesmu konkursa finālā, dziedātājas uzstāšanās sociālajos tīklos izpelnījusies ļoti lielu atbalstu gan no Latvijas skatītājiem, gan ārvalstu faniem.
Pēc rezultātu paziņošanas Atvara atzina, ka, neraugoties uz neiekļūšanu finālā, jūtas pateicīga par iespēju uzstāties uz vienas no pasaulē lielākajām skatuvēm. Savukārt tagad dziedātāja sociālajā tīklā “Threads” publicējusi ļoti emocionālu ierakstu, kurā pateikusies cilvēkiem par milzīgo atbalstu.
“Esmu reāli šokā, cik siltas ziņas nāk manā virzienā. Milzīgs paldies!” raksta Atvara.
Dziedātāja arī neslēpj, ka šoreiz Latvijai, viņasprāt, nav paveicies ar ģeogrāfisko izvietojumu balsojumā, tomēr uz notikušo raugās mierīgi.
“Nepaveicās mums ar ģeogrāfisko izvietojumu šoreiz. Nu un. Es izbaudīju,” viņa raksta.
Atvara atklāj, ka pēc uzstāšanās saņēmusi ļoti daudz emocionālu vēstuļu no ārzemju skatītājiem, kuri pateikušies par dziesmas vēstījumu.
“Un ja jūs redzētu CIK DAUDZ ārzemnieku man raksta slapjām acīm, pasakot paldies par dziesmu, kas dziedē.”
Dziedātāja uzsver, ka tieši dziesmas emocionālais vēstījums viņai šķiet lielākā uzvara: “Jā, tēma smaga, bet šī ir mūsu lielākā uzvara – mēs iedevām Eiropas salauztajām bērnībām iespēju sadzīt un vizuālu baudījumu. Tā ir vērtīgākā uzvara.”
Ieraksta noslēgumā Atvara ar sev raksturīgo humoru aicinājusi cilvēkus apmeklēt arī viņas koncertu: “Bučas, mīlu! Un, lūdzu, izpērciet Splendid papildkonci 13.jūnijā, lai es neieeju mīnusā. Paldies!”
Komentāros pie ieraksta cilvēki Atvaras uzstāšanos vērtē ļoti atzinīgi. Daudzi raksta, ka dziesma bijusi viena no emocionālākajām visā konkursā, bet pati uzstāšanās atstājusi ļoti spēcīgu iespaidu.
Vairāki cilvēki arī uzsver, ka Atvaras priekšnesums izcēlies uz citu valstu fona ar dziļu vēstījumu, vizuālo noformējumu un emocionālo patiesumu. Savukārt citi raksta, ka fināla nesasniegšana nemazina dziesmas vērtību un atstāto iespaidu uz skatītājiem.