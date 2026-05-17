VIDEO. "Šeit es apraudājos, cik skaisti!" Kristīne Beitika parāda, ko maratona laikā redz skrējējs
Svētdienas rītā Rīgas ielās devušies tūkstošiem maratonistu, aizsākot maratona galveno un dalībniekiem piepildītāko dienu, novēroja aģentūra LETA.
Kā pirmie trasē devās profesionālie skrējēji, bet drīz pēc tam arī citi dalībnieki.
Viena no tām bija influencere, divu meitu mamma Kristīne Beitika, kura dalījās savos iespaidos un piedzīvotajā no skrējēja puses. Viņa ir sajūsmā par visiem atbalstītājiem, cilvēki ir tautas tērpos, citi ir sagatavojuši plakātus. Viņu iedvesmoja arī citi skrējēji!
“10 km 1 h 10 minūtēs! Es pārsteidzu pati sevi! Tik raits solis gāja, tik baudīgi un viegli likās. Ļoooti izbaudīju un tā atmosfēra. Paldies visiem, kuri šodien veidoja skriešanas svētkus. Bija izcili!” Kristīne dalās emocijās.
Kā vēstīts, startam “Rimi Rīgas maratona” dažādās distancēs šogad kopā reģistrējušies 46 313 dalībnieki no 116 valstīm, sasniedzot skrējēju reģistrācijas rekordu, kā arī jaunu starptautiskās pārstāvniecības vērienu, aģentūru LETA informēja maratona organizatori.
Pērn maratonam bija reģistrēti 40 122 skrējēji.
Skriešanas svētkus sestdien atklāja Bērnu diena ar 9433 mazo skrējēju dalību. Savukārt Latvijas čempionātam jūdzē jeb DPD jūdzes skrējienam, kurā Artūram Niklāvam Medvedam vīriešu konkurencē izdevās uzstādīt jaunu Latvijas rekordu, sestdienas rītā bija reģistrējušies 6780 dalībnieki.
Maratons Rīgā notiek kopš 1991. gada.