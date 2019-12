Pieminekļa atklāšana Bebrenē 1932. gadā. Pieminekļa atklāšana Bebrenē 1932. gadā.

Pirms 90 gadiem “Iekšlietu Ministrijas Vēstnesis” ziņoja: “Ilūkstes apriņķa Bebrenes pagastā dažas sabiedriskas organizācijas un iedzīvotāji jau pagājušā gadā nodibināja pieminekļa celšanas komisiju Bebrenē un tās apkārtnē kritušiem Latvijas atbrīvošanas cīņu dalībniekiem.

Arī Bebrenes pagasta padome nolēma pieminekļa celšanai ziedot Ls 100, atļaujot to uzcelt pie Bebrenes pamatskolas esošā laukumā. Tomēr Ilūkstes apriņķa valde gluži negaidot šos abus pagasta padomes lēmumus atcēla, aizrādot uz pagasta saimnieciskām grūtībām un to, ka pagasta budžetā ziedojumam vajadzīgā nauda nebijusi paredzēta, bet pieminekli pie skolas nevarot celt tāpēc, ka, uzceļot to skolas rotaļu un vingrošanas laukumā, rotaļām nepalikšot vietas.

Turklāt piemineklis visiem brīvības cīnītājiem esot jau uzcelts Asarē (16 km).” Bebrenieši par apriņķa spriedumu sūdzējās Iekšlietu ministrijā un tās Pašvaldību departaments atcēla Ilūkstes apriņķa valdes lēmumus, aizrādot, ka tā “nav pietiekoši augsti novērtējusi nesavtīgo Bebrenes pagasta iedzīvotāju un padomes patriotismu, neatlaidību un pārliecību”.

Piemineklis Neatkarības karā kritušajiem Bebrenē patiešām tapa. To atklāja 1932. gada 14. augustā. Padomju okupācijas vara pieminekli novāca, bet 1994. gada 15. janvārī bebrenieši to uzcēla vēlreiz.