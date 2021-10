20 eiro mēnesī – potētajiem pensionāriem, bet ne visiem. Kuriem valsts sola pabalstu? Ieteikt







No šī gada novembra līdz nākamā gada martam valsts varētu maksāt pensionāriem 20 eiro mēnesī elektrības rēķinu segšanai. Šo pabalstu saņemtu tikai tie pensionāri, kuri būs potējušies pret vīrusu.

Ja pensionārs būs izpotējies, piemēram, janvāra vidū, tad šo pabalstu viņš saņemtu februārī un martā. Toties tie seniori, kuri jau paguvuši izpotēties, pabalstu saņemtu par visiem pieciem mēnešiem.

Pagājušajā nedēļā ar šādu priekšlikumu nākuši klajā finanšu ministrs Jānis Reirs (“JV”) un labklājības ministrs Gatis Eglītis (JKP), cerot tādējādi pabalstīt pensionārus un vienlaikus paskubināt potēties.

Maksājot šos pabalstus vakcinētajiem pensionāriem, ievērojami palielinātos gan pabalstu saņēmēju loks, gan maksāto pabalstu apmērs. No šī gada 1. septembra tā dēvētie aizsargātie elektrības lietotāji – trūcīgie un maznodrošinātie iedzīvotāji, tostarp liela daļa pensijas vecumu sasniegušo, ģimenes, kuru aprūpē ir bērns ar invaliditāti, 1. grupas invalīdi vai viņu aizgādņi – elektrības rēķinu segšanai saņem piecus eiro, bet daudzbērnu ģimenes – 10 eiro mēnesī. Īstenojot abu ministru ierosināto, daļai aizsargāto un vakcinēto elektrības lietotāju no 1. septembra valsts maksātais pabalsts pieaugtu četrkāršā apmērā.

Kāds īsti būs šo pabalstu apmērs un kam tos maksās, par to gan nekādu lēmumu pagaidām nav. No ministrijām atskan tikai priekšlikumi, ņemot vērā amatpersonu augošās bažas par to, vai iedzīvotāji spēs maksāt par elektrību divas reizes dārgāk, nekā bija maksājuši līdz šim.

Vai spēs samaksāt arī par apkuri, kas tāpat sadārdzinājusies dabasgāzes cenu krasā kāpuma dēļ, par to pašlaik netiek runāts. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs (NA) runā par šī atbalsta palielināšanu līdz 20 eiro daudzbērnu ģimenēm un 15 eiro pārējām aizsargāto lietotāju grupām tikai elektrības rēķinu segšanai.

Savukārt finanšu un labklājības ministri ierosina elektrības rēķinu segšanai piemaksāt 20 eiro mēnesī tikai izpotētajiem pensionāriem. Abi sola, ka šomēnes šo priekšlikumu iesniegšot apspriešanai valdībā.