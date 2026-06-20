Sabiedrība intuitīvi jūt, ka labi nebūs. Rajevskis saskata satraucošas paralēles ar 2011. gadu 0

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LA.LV
0:12, 21. jūnijs 2026
Viedokļi

TV24 raidījumā “Kārtības rullis” Filips Rajevskis, politologs, sabiedrisko attiecību aģentūras “Mediju tilts” līdzdibinātājs, pauda viedokli, ka starp 2011. gadu un pašreizējo situāciju Latvijā ir saskatāmas zināmas līdzības. Viņš atgādināja, ka pēc finanšu krīzes valstij bija jāpieņem sarežģīti ekonomiski lēmumi, lai pārvarētu uzkrātās problēmas un stabilizētu finanšu situāciju.

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Rajevskis norādīja, ka sabiedrībā šobrīd jūtams nemiers, jo daudzi iedzīvotāji intuitīvi izjūt iespējamu ekonomisko sarežģījumu tuvošanos. Viņa ieskatā cilvēkus satrauc gan pēdējo gadu notikumu ietekme uz ekonomiku, gan iespējamība, ka nākotnē varētu sekot papildu fiskālie pasākumi vai nodokļu izmaiņas.

Politologs uzsvēra, ka sabiedrības bažas lielā mērā saistītas ar iepriekšējo pieredzi, kad ekonomisko grūtību pārvarēšanā būtiska daļa sloga tika uzlikta iedzīvotājiem. Tāpēc daļa sabiedrības bažījas par iespēju, ka līdzīgs scenārijs varētu atkārtoties arī nākotnē.

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Diskusijas laikā Rajevskis pieminēja arī Ministru prezidentu Andri Kulbergu, norādot, ka viņa priekšā varētu būt nozīmīgi izaicinājumi, kas saistīti ar ekonomisko un politisko procesu vadību. Pēc politologa domām, viens no galvenajiem uzdevumiem būs rast risinājumus, kas ļautu izvairīties no situācijas, kurā ekonomisko problēmu smagums atkal lielā mērā tiktu pārlikts uz sabiedrības pleciem.

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