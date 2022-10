Kens Hjū uzstājoties MBBF 2022. Publicitātes foto

5G kā līderis virzībā uz priekšu Ieteikt







Ar Huawei rotējošā priekšsēdētāja Kena Hjū (Ken Hu) galveno runu sākās Huawei 13. Starptautiskais mobilās platjoslas forums (MBBF).

“5G tehnoloģija ir attīstījusies straujāk nekā jebkura iepriekšējo paaudžu mobilā tehnoloģija,” sacīja Hjū. “Tikai trīs gadu laikā mēs esam piedzīvojuši ievērojamu progresu tīklu izvēršanā, patērētāju pakalpojumu un nozares lietojumprogrammu jomā.

5G tīkls ir ātrgaitas joslā,” viņš turpināja, “un mums visiem vajadzētu lepoties ar sasniegto progresu. Taču mēs varam darīt vēl vairāk, lai palielinātu tā vērtību. Mums ir jāstrādā kopā, lai pilnībā izmantotu 5G tīklu jaudu un paplašinātu to izmantošanu tādos pakalpojumos kā mākonis un sistēmu integrācija. Kopīgiem spēkiem mēs varam veicināt strauju attīstību 5G tīklos, lietojumprogrammās un nozarē kopumā.”

Līdz 2022. gada oktobrim vairāk nekā 230 operatori visā pasaulē sniedz komerciālus 5G pakalpojumus. Kopumā nozarē ir izveidotas vairāk nekā trīs miljoni 5G bāzes staciju, kas apkalpo vairāk nekā 700 miljonus abonentu.

Telekomunikāciju nozarē lielāko daļu no operatoru ieņēmumiem joprojām veido patēriņa pakalpojumi. Tā kā 5G tīkls kļūst arvien izplatītāks, tā ievērojami uzlabotā pieredze veicina jaunas izmaiņas patērētāju uzvedībā, tostarp strauju augstas izšķirtspējas video datplūsmas pieaugumu. Jaunas mobilās lietojumprogrammas, kas izmanto 5G lielākus ātrumus un mazāku latentumu, ir dubultojušas lietotāju vidējo datu patēriņu (DOU) un palielina vidējos ieņēmumus no viena lietotāja (ARPU) par 20–40%, veicinot pastāvīgu operatoru ieņēmumu pieaugumu no savienojuma.

Tajā pašā laikā par jaunu virzītājspēku operatoru ieņēmumu pieaugumam kļūst arī 5G B2B lietojumprogrammas, kas rada ievērojamu vērtību tādās nozarēs kā naftas un gāzes rūpniecība, ražošana un transports.

Šīs lietojumprogrammas ir ne tikai inovatīvas – tās rada reālu komerciālu vērtību operatoriem. Piemēram, 2021. gadā Ķīnas operatori guva vairāk nekā 3,4 miljardus Ķīnas juaņu (aptuveni 500 miljonus ASV dolāru) jaunu ieņēmumu no vairāk nekā 3000 rūpniecisko 5G projektu. Turklāt šie projekti radīja arī 10 reizes lielāku peļņu no saistītajiem datu un integrētajiem IKT pakalpojumiem.

B2B 5G lietojumprogrammas ir gatavas kļūt par visstraujāk augošo ieņēmumu plūsmu operatoriem. 5G nodrošina jaunus pakalpojumu scenārijus, lietojumprogrammas un uzņēmējdarbības modeļus, paverot ceļu vēl nebijušām izaugsmes iespējām nozarē.

“Lai izmantotu šīs iespējas,” sacīja Hjū, “ir dažas lietas, kas mums ir jāpaveic.”

Jāizveido tīkls labākai lietotāju pieredzei

Papildus pārklājuma paplašināšanai tīkli jāveido tā, lai optimizētu dažādu veidu lietotāju pieredzi. Piemēram, Ķīnas operatori ir optimizējuši savus tīklus TikTok un citiem populāriem video pakalpojumiem, par 50% samazinot pirmās ievades aizkavēšanos un par 90% – kadru sastingšanu. Šī daudz vienmērīgāka video pieredze ir dubultojusi datu patēriņu un piesaista jaunus lietotājus 5G pakalpojumiem.

Jāvirza 5.5G attīstība

Lai virzītu 5G uz nākamo līmeni, Huawei sadarbojās ar operatoriem un nozares partneriem, lai ierosinātu četras 5.5G – nākamās 5G tehnoloģijas attīstības – funkcijas: 10 Gb/s lejupsaite, 1 Gb/s augšupsaite, atbalsts 100 miljardiem savienojumu un dabiskais intelekts.

“Nozarei ir jāapvienojas, lai definētu standartus, sagatavotu spektru un izveidotu ekosistēmu,” teica Hjū.

Veicināt pakalpojumu inovācijas, lai maksimāli izmantotu 5G vērtību.

Pateicoties lielai platjoslai un zemam latentumam, 5G var integrēt ar mākoņiem un mākslīgo intelektu, lai nodrošinātu pilnīgi jaunus pakalpojumus gan patērētājiem, gan uzņēmumiem. Operatori var nodrošināt jaunu pieredzi, piemēram, paplašināto realitāti (XR), mākoņspēles un uzlabotus zvanu pakalpojumus individuāliem patērētājiem, kā arī piedāvāt uzņēmumiem visaptverošus digitālās transformācijas risinājumus. Tie paver jaunas ieņēmumu plūsmas, sniedzot iespēju operatoriem iziet ārpus savienojamības un pāriet uz mākoņpakalpojumiem un sistēmu integrāciju.

Nozares digitalizācija ir nākamais starptautiskās ekonomikas attīstības vilnis. Kā galvenais digitālās pārveides veicinātājs 5G paver jaunu iespēju pasauli. Taču IKT ekosistēmai ir jābūt vienai veselai, lai tās maksimāli izmantotu. “Ar kopīgiem spēkiem mēs varam veicināt strauju attīstību 5G tīklos, lietojumprogrammās un nozarē kopumā,” noslēgumā minēja Hjū.

Global Mobile Broadband Forum 2022 Huawei rīko kopā ar nozares partneriem GSMA un GTI. Šis ikgadējais forums pulcē mobilo sakaru tīklu operatorus, vertikālās nozares līderus un ekosistēmas partnerus no visas pasaules, lai apspriestu, kā panākt, lai 5G kļūtu par komerciāli veiksmīgu risinājumu, kā arī citas nozarē aktuālas tēmas, piemēram, zaļo attīstību, intelektu un 5G attīstību. Lai iegūtu vairāk informācijas, lūdzu, apmeklējiet:

https://www.huawei.com/en/events/mbbf2022.