“Es jau nojautu, ka viss, ko viņi māk, ir lāpu gājienus organizēt.” Hermanis bez žēlastības izsakās par Latvijas partijām 0

20:43, 4. novembris 2025
Nacionālā apvienība (NA) un “Apvienotais saraksts” (AS) šodien atbalstīja Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumu lemšanu par Stambulas konvenciju turpināt nākamajā Saeimā.

Trešdien, 5. novembrī, plkst. 9.30 sasaukta Saeimas ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par Rinkēviča Saeimai otrreizējai caurlūkošanai atdotā likuma par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas nodošanu atkārtotai skatīšanai komisijās.

NA atbalsta iespēju nodot konvencijas denonsēšanas izlemšanu tautas nobalsošanā un arī turpmāk konstruktīvās diskusijās meklēs veidus, kā ilgtermiņā novērst šīs konvencijas ideoloģiskos un atsevišķu pantu interpretāciju riskus. NA sola turpināt atbalstīt jebkādas vardarbības izskaušanu Latvijas sabiedrībā, teikts politiskā spēka paziņojumā medijiem.

Režisors un Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis, kurš kopā ar domubiedriem izveidojis jaunu kustību “Bez partijām”, sociālajos tīklos publicējis pārdomas par notiekošo.

Viņš raksta: “Visas LV partijas šobrīd sacenšas savā bezjēdzīgumā. Nevar tikai saprast, kura uzvarēs, jo katra no tām ir bezjēdzīga savā unikālā un neatkārtojamā veidā. Vienotība ir čempioni birokrātijas purva veidošanā, progresīvie – rail baltica katastrofā, utt.

Šodien pārsteidza NA. Es jau nojautu, ka viss, ko viņi māk, ir lāpu gājienus organizēt.

Bet tomēr pārsteigums, kā latviešu vīrieši var būt tik cieti kā slapjas grīdas lupatas. Sacensība turpinās. Mēs turam par jums īkšķus. Jums izdosies.”

Arī platformā “X” cilvēki pauduši dažādus viedokļus gan par NA lēmumu, gan par kopējo situāciju.

Iepriekš likums tika skatīts Saeimas Ārlietu komisijā, kur vairākumu veido deputāti no partijām, kuras iepriekš izstāšanos no Stambulas konvencijas atbalstīja. Komisiju vada opozīcijas politiķe Ināra Mūrniece (NA). Plašas debates Saeimas šīs nedēļas sēdē nav gaidāmas, jo noteiktā kārtība tās šādos gadījumos neparedz.

Prezidents ir aicinājis šī jautājuma izlemšanu nodot nākamajai Saeimai, kuru ievēlēs pēc nepilna gada.

Kā skaidrots parlamenta mājaslapā, ja likums nodots Saeimai otrreizējai caurlūkošanai, parlaments bez debatēm nodod Valsts prezidenta motivētos iebildumus komisijai un lemj par termiņu, kādā iesniedzami priekšlikumi un likums izskatāms atkārtoti.

Otrreizējā caurlūkošana notiek, ievērojot kārtību, kādā likumprojektu izskata trešajā lasījumā. Otrreizējās caurlūkošanas laikā parlaments izskata tikai Valsts prezidenta iebildumus un priekšlikumus, kas saistīti ar prezidenta paustajiem iebildumiem. Ja Saeima likumu negrozīs, tad Valsts prezidents otrreiz ierunas vairs nevarēs celt, paredz Satversme.

