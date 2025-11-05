“Kodolzemūdene jau pie Krievijas robežas, Putin, un vispār, amerikāņi, sākam izmēģināt savus kodolieročus!” Rajevs “atšifrē” Trampa pēdējos dusmu izvirdumus 0
Nesen Tramps Putinam iesaka neizmēģināt jaunas raķetes, bet vairāk domāt par mieru, kam pretī Putins sāk pieminēt Poseidonu un vēstures liecības, uz ko Tramps lepni paziņo, ka ASV kodoļzemūdene jau pie Krievijas krastiem un nevajadzēs nemaz lidot tik tālu, viss beidzās ar to, ka Tramps nedēļas beigās pavēlēja sākt kodolieroču izmēģināšanu. Kas šobrīd pasaulē notiek?
“Tas nav nekas pozitīvs. Krievijas kodoretorika liecina par to, ka viņi ir sliktā situācijā. Paaugstinot draudu latiņu, Putins cenšas situāciju vērst sev par labu. Pagaidām izskatās, ka Putins patiešām ir sadusmojis Trampu, jo atsākt kodolieroču izmēģināšanu nav lēmums, ko tā vienkārši piektdienas rītā, izkāpjot no gultas, izdomā, tas nozīme, ka ASV ir gatava iesaistīties karā, bet tas padara visu pasauli par vēl nedrošāku vietu, ja visas valstis tagad sāk bruņoties un runāt par kodolieroču attīstību,” TV24 raidījumā “Par karu Ukrainā ar Igoru Rajevu” stāsta Igors Rajevs, Saeimas deputāts (frakcijām nepiederošs), IeM parlamentārais sekretārs, NBS rezerves pulkvedis.
Visdrīzāk nākamā gada ziemā būtu valstu vadītājiem atkal jāsēžas pie galda un jārunā par kodolieroču ierobežošanu. “Bet tas, diemžēl, spēlēs par labu Putina, jo, sēžot pie kodolieroču galda, Putins ir līdzvērtīgs Trampam!”
Par to, ka Putinam bail un šobrīd klājas plāni, jau nesen rakstījām, publicējot informāciju, ka Beļģijas aizsardzības ministrs paziņoja, ka, ja Krievija uzdrošinātos uzbrukt Briselei, NATO “noslaucītu Maskavu no zemes virsas”.
Beļģijas aizsardzības ministrs Teo Frankens laikrakstam De Morgen sacīja, ka, ja Krievija jebkad nolems uzbrukt Briselei, alianses atbilde būs tūlītēja un postoša: “Ja Putins uzbruks Beļģijas galvaspilsētai, viņš uzbruks NATO sirdij, un mēs nolīdzināsim Maskavu līdz ar zemi.”
Šis, iespējams, ir viens no skarbākajiem Rietumeiropas līdera jebkad izteiktajiem draudiem. Frankens uzsvēra, ka Rietumvalstīm nevajadzētu baidīties no Kremļa, jo “draudi iedarbojas tikai uz tiem, kas tiem pakļaujas”.
Krievijas vēstniecība Beļģijā ministra paziņojumu jau ir nosaukusi par “provokatīvu” un “neatbildīgu “. Tomēr pats Frankens šaubās, vai Putins riskētu uzbrukt Briselei, jo tas būtu tiešs uzbrukums visai Ziemeļatlantijas aliansei.
Militārie analītiķi atgādina, ka NATO militārais potenciāls krietni pārsniedz Krievijas potenciālu. Pēc diviem kara gadiem pret Ukrainu Krievijas armijas profesionālā daļa ir praktiski iznīcināta, zaudējot tūkstošiem tanku un bruņumašīnu.
Krievijai vairs nav pietiekama aprīkojuma pat munīcijas pārvadāšanai — frontē arvien vairāk tiek izmantoti zirgi un ēzeļi. Uz šī fona draudi “nolīdzināt Maskavu līdz zemei” izklausās nevis pēc runas tēla, bet gan pēc militāri tehniska fakta: NATO valstīm patiešām ir visas iespējas to darīt: sākot no augstas precizitātes raķetēm līdz stratēģiskajai aviācijai un kodolieročiem.
Frankens arī atzīmēja, ka viņu visvairāk satrauc Krievijas hibrīdās darbības: destabilizācija, provokācijas un kūdīšana uz alianses austrumu robežām. “”Mazie zaļie vīriņi” Igaunijā, kas kūda krievvalodīgo minoritāti pret “nacistu režīmu”. Pirms jūs to pamanīsiet, viņi anektēs daļu Igaunijas,” viņš teica.