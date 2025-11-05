“Lūgšu piedalīties arī Egilu Helmani…” Alvis Hermanis ķeras vērsim pie ragiem – viņš izdomājis, kā apkarot vardarbību 0
Jaunā Rīgas teātra mākslinieciskais vadītājs Alvis Hermanis sociālajos tīklos paziņojis, ka viņa pārstāvētajai kustībai “Bez partijām” būs daudz labāks priekšlikums Stambulas konvencijas jautājumā, runājot par sieviešu drošību un varmācību. Šajā procesā tikšot iesaistīts arī Ogres novada domes priekšsēdētājs Egils Helmanis.
“Mūsu kustības mājas lapā uzsāksim regulāru video apmācības kursu, kur mazas un lielas meitenes, kā arī citu vecumu sievietes, pieredzējušu instruktoru vadībā tiks apmācītas pašaizsardzības cīņas mākslās.
c(kuram melnā josta) un citus cīņas sporta speciālistus.
Apmācīsim latviešu sievietes aizstāvēt sevi, pirms policija un NVO būs ieradušies. Nevis sodu sistēma atrisinās šo problēmu, bet audzināšana,” viņš skaidro “Facebook” ierakstā.
Jau vēstījām, ka režisors Alvis Hermanis, uzņēmējs Armands Broks, politiķis Didzis Šmits, mācītājs Pēteris Sproģis un ekonomists Guntars Vītols (“Tauta. Zeme. Valstiskums”) apvienojušies jaunā politiskajā kustībā “Bez partijām”, kuras galvenais mērķis esot panākt vēlēšanu sistēmas maiņu un pāreju no partiju sarakstiem uz individuālu kandidātu ievēlēšanu. Par to tika paziņots ar sociālo tīklu starpniecību.
Broks ir finanšu tehnoloģiju uzņēmuma “Twino” dibinātājs un vadītājs. Savukārt Šmits iepriekš bijis zemkopības ministrs. Kā 14. Saeimas deputāts viņš ievēlēts no apvienības “Apvienotais saraksts”, no kuras frakcijas vēlāk izstājies, paliekot Latvijas Zaļās partijas biedrs, bet darbu Saeimā turpinot kā pie frakcijām nepiederošs deputāts. Tāpat viņš bijis arī 13.Saeimas deputāts, ievēlēts no partijas “KPV LV” saraksta, kā arī Rīgas domes un Rojas pagasta domes deputāts. Šmits “KPV LV” darbojies laikā no 2018. līdz 2019. gadam, un darbojies arī partijā “Jaunlatvija” un “Jaunais laiks”.
Kā tika norādīts sociālo tīklu ierakstā, pašreizējā vēlēšanu kārtība neļaujot atlasīt “maksimāli kompetentākos valsts pilsoņus, kuri būtu spējīgi pieņemt maksimāli kvalitatīvākos lēmumus par labu pārējai sabiedrībai”. Kamēr puse no vēlētājiem nemaz nepiedaloties parlamenta vēlēšanās, citi vēlētāji nereti esot spiesti balsot par “mazāko ļaunumu”.
Līdz ar to kustības mērķis ir pāriet uz jaunu vēlēšanu kārtību, kurā vēlētāji balsotu par konkrētiem cilvēkiem, nevis partiju listēm, teikts paziņojumā.
Ierakstā tika pausts, ka jaunajā vēlēšanu sistēmā deputātiem būtu atļauts vienlaikus strādāt savās profesijās un vadīt uzņēmumus, līdzīgi kā tas bijis pirmskara Latvijā. Kustības pārstāvju ieskatā šāds modelis ļautu “valstij piesaistīt cilvēkus ar pieredzi un reālu dzīves izpratni”.
Tā kā esošās partijas saprotamu iemeslu dēļ nevēloties mainīt vēlēšanu likumu, kustības dibinātāji uzskata, ka vienīgais ceļš esot tautas kustības izveide.
Ja šai partijai izdosies iegūt pietiekamu vēlētāju atbalstu, tās plāns “A” paredzot nekavējoties rosināt Saeimas atlaišanu un jaunu vēlēšanu sarīkošanu pēc jaunās sistēmas.
Savukārt, ja vēlēšanu rezultātā netiek savākts nepieciešamais balsu skaits, lai šo realizētu, tad Saeimā ievēlētie šīs partijas deputāti četru gadu garumā turpinās pārliecināt sabiedrību par vēlēšanu kārtības maiņas nepieciešamību, bet paralēli piedalīsies valsts likumdošanas varas un izpildvaras darbā. Tādā gadījumā partija publiskotu savu Ministru kabineta sastāvu, ar kuru vēlētāji tiktu iepazīstināti savlaicīgi pirms vēlēšanām.
Jaunās partijas svarīgākais uzdevums būšot “ar vēlēšanu kārtības maiņu likvidēt esošo partiju bezcerīgo staigāšanu pa apli un dot jaunu enerģiju un entuziasmu projektam “Latvijas valsts”, iesaistot šoreiz tajā visus valsts pilsoņus, kuri no sava vidus izvirza labākos no labākajiem”.
Pašlaik projekts ir sākuma stadijā, un apspriešanas stadijā esot arī “jaunais vēlēšanu likums”.
Paziņojumā minēts, ka kustības mērķis ir apvienot dažādu ideoloģiju pārstāvjus ar kopīgu vēlmi mainīt vēlēšanu kārtību. “Mēs aicinām ikvienu pilsoni iesaistīties un kopīgi atjaunot ticību Latvijas valstij,” teikts paziņojumā.