Kaislības ap Stambulas konvenciju nerimstas – skolas anketa ar nebināro dzimumu sadusmo deputāti Liepiņu
Kamēr Nacionālā apvienība (NA) un “Apvienotais saraksts” (AS) atbalsta Valsts prezidenta Edgara Rinkēviča aicinājumu lemšanu par Stambulas konvenciju turpināt nākamajā Saeimā, tikmēr Saeimas frakcijas “Latvija pirmajā vietā” (LPV) un “Stabilitātei” nemainīšot savu nostāju. Kā novērots, sabiedrībā un sociālajos tīklos kaislības ap Stambulas konvenciju nepārstāj rimties. Tās kļūst vēl asākas!
Saeimas deputāte Linda Liepiņa, kura pārstāv partiju “Latvija pirmajā vietā”, otrdienas vakarā savā “Facebook” kontā publicēja fotogrāfiju ar kādu anketu, kuru skolā saņēmusi 15 gadus veca meitene.
Anketā jānorāda viens no trim dzimumiem – sieviete, vīrietis vai nebinārs.
Linda Liepiņa raksta: “NEBINĀRĀ Nacionālā Apvienība un Apvienotais Saraksts atmostieties! 15 gadīga meitene SKOLĀ saņēmusi anketu, kur jānorāda dzimums. Kā dzimums līdz ar vīrieti un sievieti, norādīts arī NEBINĀRAIS!
Kopš kura laika mums tāds eksistē? Kopš darbojas Stambulas konvencija ar savu sociālā dzimuma definīciju? Kā jūs bērniem iemācat par nebināro? Parādīsiet?”
Jau rīt norisināsies Saeimas ārkārtas sēde, kurā tiks lemts par Rinkēviča Saeimai otrreizējai caurlūkošanai atdotā likuma par izstāšanos no Eiropas Padomes Konvencijas par vardarbības pret sievietēm un vardarbības ģimenē novēršanu un apkarošanu jeb Stambulas konvencijas nodošanu atkārtotai skatīšanai komisijās.
Savukārt ceturtdien, 6. novembrī, Doma laukumā notiks atkārtots protests. Turklāt protesti plānoti arī Liepājā, Cēsīs un Daugavpilī. Tāpat protesti plānoti Tallinā un Tartu Igaunijā, Beļģijas galvaspilsētā Briselē, Somijas galvaspilsētā Helsinkos, Vācijas galvaspilsētā Berlīnē, Nīderlandes pilsētā Hāgā un Austrijas galvaspilsētā Vīnē.
Aizvadītajā trešdienā protests pret izstāšanos no konvencijas pie Saeimas pulcēja ap 5000 cilvēku, kļūstot par vienu no daudzskaitlīgākajiem pēdējos gados.