Naktīs nenāk miegs un nevarat izgulēties? Paskatieties, kādā krāsā ir jūsu sienas – izrādās, tam ir milzīga nozīme
Guļamistabas interjers tieši ietekmē to, cik ātri aizmiegam un cik kvalitatīva ir mūsu atpūta. Mēbeļu izvietojums, materiāli un īpaši krāsu palete ietekmē gan garīgo, gan fizisko labsajūtu.
Interjera dizaina speciālisti uzsver – krāsa nav tikai estētikas jautājums, tā veido noskaņu, emocionālo klimatu un komforta līmeni guļamistabā.