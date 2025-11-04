“Tas ir ļoti svarīgi.” Zelenskis atklāj, kādu nopietnu soli Trampam vajadzētu spert 9
Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis pārliecību, ka Amerikas Savienotajām Valstīm vajadzētu būt atvērtākām jautājumā saistībā ar Ukrainas iespēju izmantot tāla darbības rādiusa ieročus. Tam vajadzētu būt izšķirošam faktoram Krievijas atturēšanā, viņš sacīja video uzrunā no frontes ES paplašināšanās konferences dalībniekiem Briselē, kas tika pārraidīta “Euronews” kanālā.
Zelenskim vispirms tika jautāts, vai karu varētu uzvarēt militāri, vai arī kara izbeigšanai būtu nepieciešamas sarunas, par ko iestājas ASV prezidents Donalds Tramps.
Vienlaikus Zelenskis netic, ka Krievijai izdosies, taču Ukrainas starptautiskajiem partneriem, eiropiešiem, ir jāatrisina Ukrainas atbalsta jautājums. Tas ietver Ukrainas iekšzemes ieroču ražošanas finansēšanu, atbalstu tai ar pretgaisa aizsardzības sistēmām un kopumā atbalsta sniegšanu Ukrainai visās jomās.
“Amerikas Savienotajām Valstīm jābūt atvērtām tāla darbības rādiusa ieroču iespējām. Tas ir ļoti svarīgi. Pat kā atturēšanas līdzeklis mums tie ir nepieciešami lietošanai. Mums ir nepieciešams Amerikas Savienoto Valstu atbalsts. Mums šajā jautājumā ir nepieciešams prezidenta Trampa atbalsts. Tas radīs izšķirošu spiedienu uz Krieviju,” uzsvēra Zelenskis.