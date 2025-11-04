ASV prezidents Donalds Tramps (foto &#8211; no kreisās) un Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis tikšanās laikā ASV, 2025.gada 28.februārī.
ASV prezidents Donalds Tramps (foto – no kreisās) un Ukrainas prezidents Vladimirs Zelenskis tikšanās laikā ASV, 2025.gada 28.februārī.
Foto: ZUMAPRESS.com/SCANPIX

“Tas ir ļoti svarīgi.” Zelenskis atklāj, kādu nopietnu soli Trampam vajadzētu spert 9

LA.LV
19:34, 4. novembris 2025
Ziņas Ārzemēs

Ukrainas prezidents Volodimirs Zelenskis paudis pārliecību, ka Amerikas Savienotajām Valstīm vajadzētu būt atvērtākām jautājumā saistībā ar Ukrainas iespēju izmantot tāla darbības rādiusa ieročus. Tam vajadzētu būt izšķirošam faktoram Krievijas atturēšanā, viņš sacīja video uzrunā no frontes ES paplašināšanās konferences dalībniekiem Briselē, kas tika pārraidīta “Euronews” kanālā.

Reklāma
Reklāma
“Pat bandītiem ir savs goda kodekss…” Apsūdzētais Citskovskis atklāj, kādas tagad ir viņa attiecības ar Kariņu 1
FOTO. “Sēnīte” pamazām atgūst savu spozmi – noņemta gadiem krātā sūnu kārta 22
Kokteilis
Cilvēki satraukušies par Ģirta Ķestera pēkšņajām pārmaiņām: aktieris sniedz atklātu komentāru
Lasīt citas ziņas

Zelenskim vispirms tika jautāts, vai karu varētu uzvarēt militāri, vai arī kara izbeigšanai būtu nepieciešamas sarunas, par ko iestājas ASV prezidents Donalds Tramps.

Ukrainas prezidents uzsvēra, ka militārā ceļa izvēle ir tikai un vienīgi Krievijas izvēle, un neapšaubāmi Krievija tiecas panākt militāru uzvaru.
CITI ŠOBRĪD LASA
Kaislības ap Stambulas konvenciju nerimstas – skolas anketa ar nebināro dzimumu sadusmo deputāti Liepiņu
Uzzini, kura suņu šķirne atbilst tavam dzimšanas datumam – rezultāts pārsteidz daudzus
“Štrunts, ka pašam nav ko ēst.” Mājdzīvnieku saimnieki atklāj, cik sāpīgi sit pa maku vizītes pie vetārstiem

Vienlaikus Zelenskis netic, ka Krievijai izdosies, taču Ukrainas starptautiskajiem partneriem, eiropiešiem, ir jāatrisina Ukrainas atbalsta jautājums. Tas ietver Ukrainas iekšzemes ieroču ražošanas finansēšanu, atbalstu tai ar pretgaisa aizsardzības sistēmām un kopumā atbalsta sniegšanu Ukrainai visās jomās.

“Amerikas Savienotajām Valstīm jābūt atvērtām tāla darbības rādiusa ieroču iespējām. Tas ir ļoti svarīgi. Pat kā atturēšanas līdzeklis mums tie ir nepieciešami lietošanai. Mums ir nepieciešams Amerikas Savienoto Valstu atbalsts. Mums šajā jautājumā ir nepieciešams prezidenta Trampa atbalsts. Tas radīs izšķirošu spiedienu uz Krieviju,” uzsvēra Zelenskis.

Tēmas
SAISTĪTIE RAKSTI
“Eiropai ir potenciāls, lai līdz 2030. gadam stātos pretī Krievijai, ja vien…” Svarīga nianse var radīt nopietnas grūtības pret agresoru
VIDEO. Ukrainas karavīri pārņem okupantu pozīciju un sagūsta… kamieli
TV24
“Ukraiņiem laiks tīties prom!” Slaidiņš par karstāko punktu frontē, kur uz vienu ukraini ir astoņi krievi
LA.LV aicina portāla lietotājus, rakstot komentārus, ievērot pieklājību, nekurināt naidu un iztikt bez rupjībām.